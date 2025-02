Aylín Mujica se va por un tiempo de La Mesa Caliente

La actriz y presentadora cubana de televisión Aylín Mujica se retiró temporalmente del show de televisión La Mesa Caliente, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

Durante la transmisión de este viernes, la artista comentó que por un nuevo proyecto tendrá que ausentarse del espacio de debate, en el que comparte con Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos.

¿Por qué Aylín Mujica no estará en La Mesa Caliente?

Por ahora no se conoce con exactitud cuál es ese proyecto que ha hecho que Aylín abandone este espacio de entretenimiento, pero sobre la mesa hay varias posibilidades y una es que entre a La Casa de los Famosos All-Stars, debido a que sus compañeras le insistieron en que la apoyarán muchísimo en este nuevo trabajo.

Giselle Blondet fue la encargada de compartir la noticia con la audiencia: “Les tenemos que contar que Aylín nos va a dejar por unos mesecitos porque tiene un proyecto especial que es muy importante y muy pronto lo vamos a anunciar. Pero te queríamos decir que estamos muy orgullosas de ti y lo más importante, que eres una excelente amiga, una excelente compañera, tienes un corazón de oro, y de verdad te vamos a extrañar muchísimo”.

Luego de esto, afirmó: “Estamos felices del éxito tan grande que viene para ti”.

Myrka Dellanos, por su parte, le dijo: “Ahí te vamos a estar viendo y te vamos a estar apoyando, igual que cuando te fuiste a La Isla: Desafío Extremo”.

Aylín Mujica se mostró conmovida por estas palabras y les agradeció: “Son las mejores compañeras que he tenido en mi vida, en mi carrera. Gracias, no saben cómo disfruto venir aquí, estar con ustedes y conectar con el público. Gracias por todo lo que he aprendido con ustedes, pero volveré”.

No sorprendería que el proyecto en el que estará la cubana sea un reality show, pues en los últimos años ha participado en programas de este formato como La Casa de los Famosos 3, Secreto de villanas y más reciente La Isla: Desafío Extremo.

Sigue leyendo:

· Aylín Mujica luego de ser eliminada de La Isla: ‘Ha sido lo más difícil que he hecho en mi carrera’

· ¿Por qué Aylín Mujica no estuvo esta semana en el programa ‘La Mesa Caliente’?

· Aylín Mujica dice lo “tormentosísima” que fue una de sus relaciones y lo “fea” que la hicieron sentir