Ancelotti “se cansa” del tema Vinícius y Arabia Saudita

El jugador brasileño Vinícius Junior volvió a ser el protagonista de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al duelo contra Osasuna en El Sadar.

Los rumores de una posible oferta multimillonaria de Arabia para fichar al extremo brasileño se han intensificado en los últimos días y el entrenador italiano no ocultó su hartazgo.

“Estoy cansado del tema Vinícius Arabia, pero no me preocupa. El jugador está feliz aquí y nosotros estamos felices con él. No hay nada más que añadir a lo que dije hace unas semanas. Aquí no se habla de ese tema. Lo está haciendo bien, está motivado y marcó la diferencia contra el City bajo mucha presión. Quiere hacer historia con el Madrid. No me consta que el club esté descontento con él”, afirmó Ancelotti, que anunció que Rüdiger, Lucas y Alaba estarán disponibles para la vuelta contra el City.

“Están mejorando. Harán trabajo individual hasta el lunes y se incorporarán a la dinámica el martes antes del Manchester City”, comentó Ancelotti, centrado en todo caso en el duelo contra Osasuna. “Queremos mantener el liderato y si no entendemos que mañana es un partido vital nos equivocaremos”, declaró.

Preguntado sobre la reunión del Madrid con la RFEF el lunes para escuchar los audios del encuentro contra el Espanyol, Ancelotti aseveró que el no acudirá. “No me gustan esos actos. Veremos qué pasa pero el Madrid tiene buenos oyentes”, indicó.

Ancelotti podría ir a Arabia Saudita

Cuando se le preguntó si consideraría entrenar en Arabia Saudita, Ancelotti dijo: “¿Por qué no, si quiero seguir en el futbol? La pregunta es si quiero seguir (entrenando) después de dejar el Real Madrid”.

El contrato de Ancelotti con el Madrid expira en 2026. El Madrid, líder de LaLiga, juega contra Osasuna el sábado antes de recibir al Manchester City en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones el miércoles. “Estamos muy motivados”, dijo Ancelotti.

“Queremos mantener nuestra posición en lo más alto de la tabla. Las cosas buenas que hicimos contra el City tenemos que repetirlas contra Osasuna. Nuestro equipo entiende muy bien cuándo es el momento crucial y cuándo tiene que dar el cien por cien”.

