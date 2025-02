Retiran demanda en contra de ‘Diddy’ Combs y Jay Z por presunto abuso sexual de una menor

La mujer que presentó la demanda en contra de los raperos Jay -Z y Sean ‘Diddy’ Combs, por presuntamente abusar sexualmente de ella, retiró su denuncia.

La mujer acusó a los raperos de haberla violado en el año 2000 cuando tenía 13 años de edad. Según su denuncia, la agresión sexual ocurrió en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards.

Los abogados de la denunciante, Anthony Buzbee y Antigone Curis, señalaron que la denunciante “notifica que (la demanda) se desestima voluntariamente con perjuicio”. Esto quiere decir que no puede volver a presentar un nuevo caso civil contra ellos por el mismo delito.

El rapero Jay – Z, quien siempre negó las acusaciones en su contra y las calificó como ficticias, se pronunció en un comunicado publicado en las redes sociales de Roc Nation.

“Hoy es una victoria. Las acusaciones frívolas, ficticias y atroces se han desestimado. Esta demanda civil no tenía fundamento y nunca llegaría a ninguna parte. La historia ficticia que crearon era ridícula, si no fuera por la gravedad de las acusaciones. No le desearía esta experiencia a nadie. El trauma que mi esposa, mis hijos, mis seres queridos y yo hemos soportado nunca puede ser desestimado”, dice parte del texto.

En su denuncia, interpuesta el pasado diciembre, la mujer, bajo el seudónimo genérico Jane Doe, acusaba a los raperos de haberla violado en el año 2000, cuando tenía 13 años, supuestamente después de una fiesta posterior a los premios MTV Video Music Awards.

El abogado de Jay-Z, Alex Spiro, apuntó en un comunicado que Jay-Z afrontó las acusaciones las cuales calificó de “atroces y falsas”. Además, precisó que el rapero se negó a llegar “a un acuerdo, ni pagar un centavo”.

En su momento, el rapero negó las acusaciones de la demandante y pidió desestimar la demanda alegando que había incoherencias en el relato de la mujer. “Estas acusaciones son de naturaleza tan atroz que le imploro que presente una denuncia penal, ¡no una civil! Cualquiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado, ¿no le parece? Estas presuntas víctimas merecerían justicia real si ese fuera el caso”, dijo Jay Z en un comunicado publicado en diciembre de 2024 tras conocerse las acusaciones.

La desestimación de esta demanda se da a conocer el mismo día que otra mujer ha interpuesto una nueva denuncia contra ‘Diddy’, quien permanece bajo custodia a la espera de que se celebre su juicio por cargos federales de crimen organizado, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución, de los que dice ser inocente.

A las decenas de denuncias que ha recibido el magnate de la música en los últimos meses se suma ahora la acusación de una mujer que asegura que Diddy le pagó en 2020 a ella y a otras chicas menores de edad para trabajar en una “fiesta sexual” en Miami.

Con infomación de EFE.

