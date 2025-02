¿Qué está pasando en las afueras de la clínica donde hospitalizaron a Shakira?

Shakira fue hospitalizada en Perú y tuvo que cancelar el concierto que tenía previsto en Lima para este 16 de febrero. Medios locales acudieron a la Clínica Delgado, en Miraflores, donde recluyeron a la artista.

En un reporte hecho por RPP contaron que algunos fanáticos acudieron al centro de salud para intentar saber de cerca cómo está la barranquillera.

“A la Clínica Delgado ha llegado un grupo de fanáticos y curiosos a los exteriores de este centro de salud, ¿por qué? Porque en los exteriores hay un vehículo que fue visto cuando trasladaron a la cantante Shakira cuando llegó hasta el aeropuerto Jorge Chávez”, dijo la reportera.

En el sitio hubo gritos de apoyo para la artista, quien lanzó este 16 de febrero un comunicado para hablar de su situación de salud.

En el mensaje, la colombiana afirmó: “Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”.

Además de esto, comentó: “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.

Por último indicó en su comunicado: “Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”.

Shakira movió además la fecha de su concierto en Medellín, que estaba pautado para el 23 de febrero y ahora lo hará el 24 en el Estadio Atanasio Girardot.

Los organizadores del evento indicaron que este cambio se debió a motivos logísticos.

En las redes sociales se han leído muchos mensajes de apoyo para la colombiana, quien enfrenta este problema en su esperada gira.

“Hay que hacerle una limpieza energética. 1er dia problemas de sonido, 2da fecha lluvia y atraso en el terminado del escenario, la fecha de Medellín pospuesta y ahora esto”, “Le deseo todo lo mejor a Shakira y espero que no tenga más problemas de salud graves. Mis pensamientos y oraciones están con ella, es muy doloroso leer un mensaje así”, “Cuanto lo siento! Primero es tú salud Shakira, espera que salga del hospital y te recuperes y después programa tus conciertos. Ahora no lo hagas”.

