ICE en Puerto Rico rechaza que sus agentes intervinieran con estudiante haitiano en la UPR como parte de operativos antimigratorios

Nueva York – La oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Puerto Rico rechazó que sus agentes hayan intervenido con un estudiante internacional en la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río PIedras.

Taylor Caceus, un haitiano que estudia Administración de Empresas en el campus, relató a El Nuevo Día que caminaba el sábado en la tarde por el casco urbano de ese vecindario cuando individuos en dos vehículos con tintes oscuros lo abordaron.

Uno de los ocupantes le preguntó por un lugar. Cuando Caceus respondió que no sabía, tres hombres armados salieron de los autos, y, supuestamente, empezaron a cuestionarle sobre su idioma y su nacionalidad.

Inicialmente, el hombre de 35 años pensó que era un secuestro.

“Pienso que me siguieron, porque se acercaron muy rápido. Llegaron a mí muy rápido”, dijo, vía telefónica, al periódico.

El universitario especificó que los sujetos, que aseguró eran agentes de ICE, viajaban en una van blanca y un auto gris. Los tres vestían pantalones color “khaki” y camisas azul marino.

A Caceus lo interrogaron por unos 10 minutos sobre su procedencia, sus razones para estar en Puerto Rico y su estatus migratorio.

“Yo les decía, ‘soy haitiano, soy estudiante de Negocios Internacionales, estoy aquí para estudiar’. Ellos ponían sus manos en sus armas, y yo pensaba para mí, ‘¿por qué ponen sus manos en sus armas?’ Tenía mucho miedo”, continuó.

“Soy estudiante de doctorado, lo que hago es estudiar y estar en casa. No tengo tiempo de salir, de jugar, solo es estudiar, leer… No sé por qué me sucedió a mí”, cuestionó.

Desde 2023, Caceus estudia en la UPR su doctorado en Administración de Empresas con especialidad en Negocios Internacionales.

El extranjero cuenta con visa para permanecer legalmente en el territorio.

Sin embargo, debido al temor que sentía, no hallaba sus documentos.

“Es la primera vez que esto me pasa, fue bien estresante. Yo trataba de encontrar mi visa, pero no la encontraba porque estaba muy asustado”, describió.

El estudiante le mostró al grupo fotos en su celular de su documentación migratoria.

Los supuestos agentes no le permitieron al intervenido comunicarse con el director de la Oficina de Asuntos y Relaciones Internacionales del recinto, Luis Irizarry Ramírez. Tampoco aceptaron la identificación que lo acreditaba como estudiante de la UPR.

Los desconocidos abandonaron el lugar cuando el alumno le suministro documentos que confirmaban que se encontraba legalmente en Puerto Rico.

ICE niega la intervención

Sin embargo, una portavoz de la agencia migratoria en Puerto Rico dijo al referido medio que sus agentes no han intervenido en universidades.

“Entre los grupos de trabajo de agentes de ICE/HSI no se registró intervención alguna como la descrita con un estudiante en una universidad”, dijo la portavoz de ICE en la isla, Sandra Colón.

La de Caceus sería, no solo la primera intervención de agentes de inmigración con un estudiante internacional en el recinto de Río Piedras, sino en una universidad en Puerto Rico.

La UPR puede recibir a estudiantes internacionales si estos cuentan con una visa F-1, explicó Irizarry Ramírez.

“Todos nuestros estudiantes que tienen categoría de F-1 están legalmente en Puerto Rico, están autorizados legalmente a estar aquí”, afirmó.

En vista de la imprevisibilidad de las acciones de agentes de ICE, Irizarry Ramírez recomendó a los estudiantes extranjeros a que siempre carguen con los documentos que confirman su estancia legal en la isla.

“Deben mantener copia de todos sus documentos oficiales: pasaporte, la visa, el programa de clases, el documento I-94, que es un documento que los estudiantes pueden imprimir y es su registro de entradas y salidas del territorio estadounidense”, enumeró el portavoz.

Por ser un territorio, extranjeros en Puerto Rico también están sujetos a las órdenes ejecutivas firmadas por Trump que buscan controlar la inmigración ilegal.

Organizaciones como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) y la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), capítulo de Puerto Rico, iniciaron un frente en respuesta a los operativos, los que entienden que se están llevando a cabo sin que se cumpla con el debido proceso de ley y con base en perfil racial.

A pedido de esta última entidad, representantes en Puerto Rico presentaron, la semana pasada, el Proyecto de la Cámara 331 que busca, entre otras cosas, evitar que agentes de ICE accedan a lugares “sensibles” como hospitales y escuelas para realizar arrestos migratorios a menos que cuenten con órdenes judiciales.

