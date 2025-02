Disparan flecha en la cara de una mujer en NJ tras secuestro de un costoso pájaro

Katarina Rukavishnikova fue herida dramáticamente al recibir un flechazo en la cara y la policía investiga si el intento de homicidio está relacionado con el robo que sufrió el mes pasado en su tienda de mascotas en Nueva Jersey.

La desafortunada empresaria fue atacada con una ballesta poco antes de las 6 p.m. del lunes en su tienda “Birds by Joe 2” en la Ruta 46 en Saddle Brook y un hombre fue detenida bajo cargos de intento de homicidio, reportó NBC News. En enero a Rukavishnikova le robaron un loro valorado en $7,000 dólares.

Cuando la policía respondió a una llamada al 911 el lunes encontraron a la mujer gravemente herida en su negocio. El sospechoso, identificado como Raymond Carey, de 53 años, había huido. Pero la policía, con la ayuda del FBI y la fiscalía del condado Ocean, lo detuvo alrededor de la 1 p.m. del martes en Pine Beach, una pequeña ciudad de Jersey Shore cerca de Toms River.

Aunque Rukavishnikova no quiso hablar del ataque en detalle, le dijo a NJ.com que no tenía nada que ver con el robo que había sufrido el mes pasado y afirmó que conocía al pistolero del lunes. “Es un cliente habitual. Me disparó sin previo aviso”, dijo. “No dijo nada. Cuando me acerqué a él, vi la ballesta. Y me disparó en la cara con una flecha”.

Previamente, el 23 de enero un ladrón le arrebató un codiciado loro gris africano valorado en unos $7,000 dólares en un robo que fue captado por la cámara. El sospechoso había entrado en su tienda esa tarde y pidió ver la costosa ave.

“Este tipo entró y empezó a hacer todas las preguntas correctas”, dijo Rukavishnikova al New York Post el mes pasado. “Pensé: ‘Está bien, va a comprar el pájaro'”. Pero se lo llevó sin pagar. Los loros grises africanos son aves deseables y buscadas por su gran inteligencia y sus habilidades de mimetismo.

Un hombre de 24 años llamado Onyx Calderón, de Paterson (NJ), fue identificado como sospechoso del robo del pájaro, según New Jersey 101.5 FM. La policía finalmente recuperó el loro a principios de este mes en esa ciudad después de recibir un aviso sobre su paradero, según The Independent.

Pero Calderón sigue prófugo. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2021 una puma cachorra de 80 libras fue rescatada del apartamento de una mujer hispana en El Bronx (NYC). En 2003 un tigre de 350 libras y un caimán fueron sacados de un apartamento NYCHA en Harlem, luego de que el felino mordiera a su dueño.