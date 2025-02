La Casa de los Famosos All-Stars: roces en el cuarto Tierra por la compra de la comida

Las cosas no andan bien en el cuarto Tierra de La Casa de los Famosos All-Stars y cada vez es más notable. Este sábado, por ejemplo, hubo algunos roces entre algunos habitantes de este team.

Los jugadores se reunieron para hacer la compra semanal y en la toma de decisiones salieron a flote algunas incomodidades.

Alejandra Tijerina comentó: “Yo por ejemplo no como salchicha, no como jamón, un montón de cosas. Solamente como las proteínas que están pidiendo y el dulce de leche que están pidiendo yo no como. Entonces, yo preferiría más proteínas como queso Oaxaca como para unas quesadillas”.

LA TENSIÓN QUE SE SIENTE 😬😬empiezan los conflictos por la comida en Tierra #LCDLFAllStars #LCDLF5 pic.twitter.com/EoiaVBlizq — 🌸#fueramalasvibras🌸 (@Alondra66415814) February 22, 2025

Mientras ocurría esto, Dania Méndez decía que ese queso le sabía a plástico y su compañera de grupo se levantó y se fue de la sala, en donde Paty Navidad organizaba todo lo referente a las compras.

Los usuarios en las redes sociales dejaron varias reacciones al respecto. Algunas de las que se leyeron fueron: “¿Y por qué no agarró su dinero y se compró lo que quería mejor?”, “Wey no se le puede dar gusto a todos, mejor que separen su presupuesto y yaaaa”, “Se supone que la compra es de todos”.

También hubo quienes afirmaron: “¿Dania quién se cree? Alejandra también tiene derecho”, “Dania, sé un poco más considerada el presupuesto no es solo tuyo también es de Alejandra por eso caes mal desde la tercera temporada”, “Alejandra ni se acerca a la cocina y quiere exigir que compren solo lo que ella come, que agarre su dinero y compre lo suyo y listo”.

¿Por qué se ha generado esta tensión en el cuarto Tierra?

Básicamente por la pelea entre Dania y Alejandra que trajeron desde afuera y ha generado algunos choques entre ellas.

Lo peor es que no se han encarado para intentar solventar esto, pero la situación ha terminado afectando al juego, pues muchos ya saben que entre ellas no hay una relación buena.

Pese a que ha ocurrido esto, en las nominaciones ambas han separado sus problemas y no han votado en contra, al menos por ahora.

