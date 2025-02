Francisca celebra el primer cumpleaños de su hijo Franco

Este fin de semana fue muy especial en la familia de la conductora Francisca. La presentadora dominicana celebró el primer cumpleaños de su hijo Franco, fruto de su matrimonio con el empresario Francesco Zampogna. La conductora de ‘Despierta América’ publicó una serie de imágenes del cumpleaños de su hijo.

Francisca, quien está en la dulce espera de su tercer hijo, escogió como temática imágenes de animalitos de la selva. La ex reina de belleza mostró a sus seguidores la decoración de la fiesta de su hijo más pequeño optando por colores verde y café para los globos y demás aspectos decorativos.

Además, la familia decidió combinarse por lo que Francisca y Francesco así como Gennaro y Franco lucieron atuendos totalmente blancos. Sin duda fue un día muy especial para la familia que se prepara para recibir en los próximos meses a su tercer hijo.

“Fin de semana celebrando a mi príncipe más pequeño. Franco. Gracias a su Nonna que se esmeró en que fuera una tarde inolvidable”, escribió Francisca en una publicación en Instagram en la que mostró parte de la celebración de cumpleaños de Franco.

El post de Francisca se llenó de cientos de comentarios de sus fans quienes la felicitaron, a ella y a su esposo, por la familia que han formado.

Fue el pasado 31 de enero cuando Francisca anunció que estaba en la dulce espera de su tercer hijo, tras casi un año del nacimiento de Franco.

El anuncio lo hizo durante la emisión del programa ‘Despierta América’ donde la presentadora se mostró emocionada por compartir esta noticia con sus compañeros y su público.

“Vamos a tener un tercer hijo, me siento muy agradecida con Dios por bendecirme de esa manera. Siempre quise tener una familia grande con un hombre que me quiere, que me cuida y que me valora en un hogar donde mis niños sean felices y sanos”, dijo entre lágrimas de la felicidad. Para después agregar:”¡Estoy feliz! Este bebé llega a completar la familia. Les prometo que es el último”.

