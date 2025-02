Desmienten que Adele haya demandado a Ángela Aguilar por plagio

El compositor Gussy Lau negó que la canción ‘Qué agonía’ de la cantante Ángela Aguilar haya sido un plagio de la canción ‘Rolling In The Deep’ de la cantante británica Adele. En redes sociales surgió el rumor de que Adele había demandado a Ángela por plagio, una información que fue desmentida por la familia Aguilar a través de su cuenta de Instagram creada para aclarar rumores.

Gussy Lau, exnovio de Ángela y compositor del tema, explicó en una entrevista para Javier Ceriani por qué la canción ‘Qué agonía’ no puede ser considerada plagio de ‘Rolling In The Deep’. Según dijo el compositor, la canción no cumple con los compases y el tono necesario para ser considerado plagio.

“Creo que no porque no cumple con los compases necesarios para que sea plagio, tiene parecido, sí, pero no son los mismos tonos”, dijo. Gussy Lau dijo poco después que la Sociedad Autoral de Compositores de México(SACM) le confirmó que no existe tal demanda.

Tras la difusión del rumor de la supuesta demanda por plagio de Adele a Ángela Aguilar, la familia Aguilar emitió un comunicado en Instagram negando que exista tal demanda por plagio.

“ALERTA DE FAKE NEWS! ¿Escucharon que Ángela Aguilar está siendo demandada por Adele? ¡vaya manera de inventar historias! Parece que algunos se han tomado muy en serio eso de “cantar como si no hubiera un mañana” y decidieron inventar drama donde no lo hay. ¡Por favor!”.

En el comunicado afirman que Ángela Aguilar está concentrada en hacer música y en su carrera.

“Adele y Ángela son dos increíbles artistas que no necesitan peleas ni demandas para brillar. Y mientras tanto, @angela_aguilar_ está más tranquila que nunca, creando música y disfrutando de su vida Así que antes de contarle a tu amigo (o a tu tío que cree todo lo que ve en internet), recuerda: ¡verifica la información y ríete un poco de las locuras!”.

Ángela Aguilar ha sido blanco de un sinfín de rumores desde que confirmó su relación con el cantante mexicano Christian Nodal. Sin embargo, la artista ha hecho caso omiso a los mensajes de odio y ha estado concentrada en su carrera musical y en su familia.

