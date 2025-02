Carolina Sandoval le contesta a seguidora que le dice que su exmarido la dejó 

La presentadora de televisión Carolina Sandoval respondió de forma tajante a una seguidora que asegura que su exmarido, Nick Hernández, la dejó.

En un video que publicó en Instagram, la conductora de ¡Siéntese Quien Pueda!, dijo: “Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé cuándo me estés viendo. Tengo menos de 10 minutos para arreglarme y me estoy poniendo mi pantalón faja y aprovecho de conversar con este tipo de cositas que una mujer le dice a otra mujer“.

Después de esto, la creadora de contenido leyó el comentario de la usuaria, quien afirmó: “¡Te dejaron!”.

Ante esto, la Venenosa le respondió: “Su señorita, ella, la que está aquí juzgando como un juez en la corte, dice ‘te dejaron’. Me dejaron ser feliz, independiente, yo misma otra vez, me dejaron estar feliz. Yo todavía no entiendo por qué una mujer se alegra cuando una mujer está pasando por el fin de una relación, el inicio de un proyecto, les estoy hablando desde una cosa buena, hasta una cosa mala”.

En este sentido, añadió: “Es impresionante que las mujeres pidamos igualdad, respeto, y tú veas que en medio de un huracán o un torbellino, una mujer aparece en las redes de otra y le dice ‘qué bueno que te dejaron’. Mira, mira, mira que el que escupe para arriba le cae en la cara y yo lo digo porque de verdad es algo increíble que las personas vean con normalidad, porque yo no me sentiría mejor que un hombre se burlara de mi separación que ha sido un circo, lo que quieran decir. Yo entiendo que cada quien tenga su opinión y agarre bandos, pero una mujer que se mete con otra mujer es alguien que cuando le pase algo por una situación similar, le va a pasar exactamente lo mismo. Fíjate algo, tu mamá es mujer, yo no sé si tienes hermanas”.

Carolina Sandoval además comentó: “Fíjate algo, cariño, a ti que escribiste esto aquí, a ti que te da alegría que tal vez a una mujer la dejen, a mí lo que me dejaron fue ser feliz y eso se los digo desde lo más profundo de mi corazón”.

La separación de la venezolana ha sido bastante mediática, debido a que acostumbra a compartir buena parte de su vida y su matrimonio no fue la excepción. Por eso, cuando confirmaron el divorcio, se generó una gran cantidad de información relacionada con el tema, incluyendo algunos señalamientos escandalosos de parte y parte.

