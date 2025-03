Angélica Vale recordó al exejecutivo de Univision que la ofendió

Comenzando el mes de febrero, se dio a conocer que Ronald Day renunció a su cargo de presidente de entretenimiento y director de contenido de Telemundo después de varios años. Sin embargo, ya había asumido una responsabilidad similar en Univision, y tras esta noticia que acaparó los titulares, fueron muchas las fuertes declaraciones que se registraron en su contra y una de ellas fue la de Angélica Vale.

La mexicana, de 49 años, recientemente ofreció una exclusiva a Javier Ceriani y durante la conversación ella dio a conocer parte del maltrato verbal que llegó a recibir por parte de este exejecutivo, quien aparentemente lo habría hecho con varias personas. Day era acusado de faltarle el respeto a todas aquellas personas que consideraba que estaban pasadas de peso.

El presentador aprovechó para recordar uno de los peores insultos que Vale ha recibido en su carrera: “Cuando estabas en Despierta América alguien te mostró un texto de que un ejecutivo había dicho ‘callen a esa gorda payasa’ porque estaban en Despierta América. Sí te llego de parte de Ronald Day ese mensaje a una productora”.

Angélica destacó que no está de acuerdo en medir el talento de una persona por su talla. Además, resaltó que al inicio ella no era alguien obesa, y lo demostraba saliendo en bikini, siempre que su trabajo lo ameritara.

“Yo me puse bien gorda después de mi segundo hijo, pero antes nunca fui gorda. Ninguna fui tampoco Michelle Vieth, que era con la que trabajaba al lado entonces. Yo me comparaba y decía ‘sí estoy gorda’, porque Michelle es super delgada. Nunca he tenido ese cuerpo ni lo tendré, gracias a Dios, porque estoy muy contenta con mi cuerpo”, le contó a Ceriani.

Sin duda alguna son palabras que a través del tiempo siguen afectando: “Dolía porque yo hice una telenovela que se llamó Soñadoras donde yo salía bulímica, entonces me la pasaba yo diciendo ‘estoy gorda’ y la verdad es que es cuando más flaca he estado en toda mi vida. Estaba yo hecha un palo, pero yo me la pasaba diciendo por el personaje que yo era gorda, y yo creo que a la gente se le quedó que yo era gorda”, dijo.

