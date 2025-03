Premios Oscar 2026: las primeras previsiones para el siguiente año

A solo unos días del triunfo de “Anora” en los premios Oscar 2025, con 5 estatuillas, los primeros pronósticos respecto a las cintas que podrían competir en la edición número 98 del galardón de la Academia de Artes y Ciencias cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) han comenzado a circular.

Tal es el caso del medio especializado Variety quien, año tras año y solo unos días después de la finalización de la temporada de premios, publicó su pronóstico respecto a los posibles competidores a través de la serie de noticias, adelantos y expectativas que se han formado sobre diversas producciones.

En su publicación de este año, el crítico Clayton Davis menciona que, respecto al año anterior, el conocido pronóstico de Variety acertó en tres de las 10 cintas que compitieron en la terna de Mejor Película: “Cónclave”, “Dune: Part Two” y “Nickel Boys”, mencionando que “Anora” no “estaba en su radar”.

Los posibles competidores para 2026

De acuerdo con Davis, una de las casa productoras que podría tener presencia asegurada en los premios Oscar 2026 sería Focus Features gracias a tres cintas en particular: “Anemone”, “Bugonia” y “Hamnet”.

La primera de ellas, un drama familiar, traerá de vuelta al tres ganador del Oscar Daniel Day-Lewis del retiro junto a su hijo, Ronan Day-Lewis, quien dirige la cinta que ambos escribieron. “Bugonia”, por su parte, se trata del nuevo proyecto de uno de los consentidos del premio de la Academia Yorgos Lanthimos, quien se apoya en su actriz “fetiche”, Emma Stone, y Jesse Plemons para dar vida a este divertido relato de ciencia ficción y comedia negra.

Sobre “Hamnet”, este representa el nuevo proyecto de la directora ganadora del Oscar Chloé Zhao, por “Nomadland”, con una historia basada en la novela homónima de la escritora Maggie O’Farrell y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal.

Netflix, por su parte, buscará colocarse como la plataforma de streaming con mayor presencia en la temporada de premios con la esperada cinta del mexicano Guillermo del Toro “Frankestein”, protagonizada por Oscar Isaac, como el doctor Frankestein, y Jacob Elordi como su horripilante creación.

Noah Baumbach también regresa con “Jay Kelly”, una comedia desgarradora que tiene como protagonistas al ganador del Oscar George Clooney y Adam Sandler en un papel que podría significar su primera nominación al codiciado galardón de acuerdo con especialistas. La ganadora del Oscar Kathryn Bigelow, vuelve a la silla de dirección con un thriller sobre la Casa Blanca, que incluye a Idris Elba y Rebeca Ferguson en su reparto.

El ganador del SAG por “A Complete Unknown”, Timothée Chalamet, podría colocarse nuevamente entre los mejores actores de la actualidad con su proyecto “Marty Supreme”, un drama deportivo sobre la leyenda del tenis de mesa Marty Reisman. En tanto, Dwayne Johnson y Emily Blunt darán vida a la historia del luchador de la MMA Mark Kerr, la cual podría catapultar a “The Rock” a historias de mayor peso dramático.

Siguiendo el camino de los dramas biográficos “Deliver Me From Nowhere”, basada en la creación del emblemático álbum de Bruce Springsteen “Nebraska”, podría convertirse en la sorpresa de la temporada y el impulso final de Jeremy Allen White a lo más alto de Hollywood. “Michael”, la esperada biopic del legendario Michael Jackson, también podría colarse en la premiación dejando de lado los ángulos polémicos.

El nuevo y desconocido proyecto de Paul Thomas Anderson, que reúne a Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, entre otros, así como el nuevo trabajo como directora de Maggie Gyllenhaal, que reinventa la historia de “La Novia de Frankenstein”, con ayuda de Jessie Buckley y Christian Bale, son dos proyectos que podrían dar la sorpresa también.

Otros proyecto que también pueden convertirse en potenciales contendientes son:

“Is This Thing On?” de Bradley Cooper sobre el fin de un matrimonio.

“Avatar: Fire and Ash”, la tercera cinta de James Cameron del mundo de Pandora.

“Rental Family”, la nueva cinta de Brendan Fraser en una comedia dramática en Japón.

