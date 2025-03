Adamari López habló de su lucha por el embarazo post-cáncer

Adamari López y Toni Costa le dieron la bienvenida a su hija Alaïa el 4 de marzo de 2015. Por ello, la presentadora de televisión y su ex le realizaron una emotiva fiesta de celebración a la dueña de sus corazones y la temática fue de fútbol y las fotos de todos juntos, sin duda, cautivaron las redes sociales.

La puertorriqueña en el programa Desiguales habló de una de las etapas más maravillosas que ha podido vivir y se trata de la maternidad, ya que en un momento determinado llegó a pensar que no podría quedar embarazada tras haber superado el cáncer y todas las dificultades de salud que este le había generado.

Sin embargo, la vida la terminó sorprendiendo al quedar en estado de gestación cuando era pareja del bailarín español. La también actriz detalló que hubo varias cosas que hizo para lograrlo, y una de ellas fue unas bebidas, aunque no fue lo único, porque también mencionó que implementó ciertas posturas sexuales para concebir el bebé que tanto deseaba con el corazón.

“Yo quería un bebé y lo intenté muchas veces. Yo creo que logré tener esa niña, que papá Dios me mandó como una bendición, pero sí tuvo que ver mucho todos esos menjurjes, de posiciones que puse. Porque me puse patas arriba y Toni estaba en la posición perfecta para que esa niña llegara”, reveló en el talk show de Univision.

Toni Costa dice que Adamari López es sagrada para él

“Yo sé que hay gente que no lo ve así, hay gente que utiliza a los hijos para hacer daño al otro, hay gente que está educada de manera diferente, pero no es nuestro caso. Y recalco que no hacemos esto por ella, lo hacemos por nosotros para empezar. Ella es una persona obviamente sagrada para mí porque es la mamá de mi hija, la que me dio lo más grande en mi vida, y es así”, dijo en sus historias de la red social de la camarita.

El bailarín de origen español mencionó que comparten de manera constante porque tienen la misma responsabilidad: “Tenemos un hija en común, obviamente vamos a juntarnos las veces que haga falta y, no solo eso, es que prácticamente todos los días nos vemos porque si yo llevo a la nena yo la recojo ella viene y la recoge, las actividades… Todos los días (nos vemos)”.

