“Counterattack”, la nueva película latina de acción que se “coló” al Top 10 de Netflix en EE.UU.

Con un poco más de una semana desde su estreno en Netflix, “Counterattack“ ha logrado lo que pocas cintas latinas en los últimos años: formar parte del Top 10 de las películas más vistas de la plataforma de streaming en todo Estados Unidos.

De acuerdo con información compartida por la misma compañía, la cinta, ambientada en México y conformada por talento latino, se encuentra en el tercer sitio de la plataforma a nivel nacional.

Aunado a lo anterior, la cinta dirigida por el cineasta “Chava” Cartas ha logrado posicionarse como la cinta más vista de Netflix en 30 países, como Argentina, Brasil, Colombia, Suiza, Portugal, Marruecos y Líbano, entre otros.

“Counterattack” demuestra el potencial del cine de acción latino

A pesar de sus cambios de última hora, como la modificación de su nombre de “Counterstrike“ a “Counterattack“, la cinta, una de las pocas producciones latinas de acción en los últimos años, ha logrado sorprender a propios y extraños gracias a su trama original y la inclusión de diversos recursos propios de este género, como intensos tiroteos, un ritmo acelerado y personajes memorables.

La cinta narra las vicisitudes del capitán Armando Guerrero, encarnado por el actor Luis Alberti, quien, después de ayudar a dos mujeres a escapar del acoso de un grupo de narcotraficantes, se ve involucrado en una disputa de territorios con el líder de un cártel.

Durante lo que parecía ser un día de descanso para Guerrero y sus compañeros, miembros de un grupo de élite conocido como “Los Murciélagos”, el grupo es interceptado por hombres de Josefo, el despiadado líder de la banda criminal, quien busca terminar con el heroísmo del capitán Guerrero y sus hombres tras el incidente con las mujeres, debido a la amenaza que representan para sus operaciones.

A lo largo de la historia, tanto Guerrero como sus hombres no solo enfrentan situaciones de vida o muerte, sino que también apelan a su lado humano para resolver conflictos que los hacen reflexionar sobre su condición de soldados.

La película cuenta en su reparto con grandes estrellas del cine latino, como Luis Alberti, Luis Curiel, David Calderón, Israel Salas, Ishbel Bautista, Leonardo Alonso, Guillermo Nava, Mayra Batalla, Frida Jise y Noé Hernández, quien da vida al despiadado villano Josefo.

Gracias a sus impresionantes cifras, solo superadas por grandes películas como “Venom: The Last Dance” y “Despicable Me 4” en Estados Unidos, “Counterattack” podría escalar nuevas posiciones hasta convertirse en la película más vista en el país norteamericano en unas semanas.

