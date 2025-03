Lewis Hamilton aspira conquistar el Mundial de Fórmula 1 en el 2025

El piloto británico y nueva figura de la escudería italiana Ferrari, Lewis Hamilton, aseguró que llega a esta institución con el firme objetivo de conquistar un nuevo título de campeón mundial y así regresarle su antigua gloria a este equipo al mismo tiempo que volver a escalar hasta lo más alto de los podios para demostrar que se encuentra entre los mejores corredores de toda la historia de la Fórmula 1.

Estas declaraciones las realizó el inglés durante un evento celebrado en la ciudad de Milán junto con el monegasco Charles Leclerc, espacio en el que presentaron a su nuevo monoplaza para la temporada 2025; en dicha actividad también aprovecharon la oportunidad para demostrar todas sus habilidades al volante y brindarle la confianza a los amantes de Ferrari en poder confiar para quedarse con el campeonato de este año.

“Ciao Milán. Estoy feliz de estar aquí, es un verdadero honor. Es mi primera exhibición en una ciudad como esta, con Ferrari y con Charles, y espero hacer un buen trabajo este año”, expresó Lewis a los medios de comunicación.

Lewis Hamilton al mando del monoplaza de Ferrari (Photo: Darko Bandic/AP) Crédito: Darko Bandic | AP

“Luchamos por el objetivo de ganar y creemos que podemos estar en la pelea por el campeonato. Y con ustedes (aficionados) es posible. Es increíble estar aquí con todos. Durante muchos años he oído el himno italiano cuando ganaba Michael Schumacher. Pero no me sé la letra, tendré que ganar para aprendérmela”, agregó.

La escudería Ferrari se encuentra en medio de una muy importante sequía de títulos tras ganar el último Mundial de Pilotos en el año 2007 con el finlandés Kimi Raikkonen y el de Constructores en el 2008; este fue el principal motivo por el que la directiva del club tomó la decisión de contratar a Hamilton, quien es siete veces campeón mundial.

Hamilton, de 40 años, posee los récords históricos de victorias (105) y ‘poles’ (104) en la Fórmula 1; seis de sus títulos de campeón los consiguió defendiendo los colores de Mercedes, mientras que el séptimo lo obtuvo a bordo de McLaren.

Sigue leyendo:

–FIA autorizó participación de Cadillac en la Fórmula 1 a partir de 2026

–DT de Querétaro critica la falta de oportunidades para los técnicos jóvenes en México

–Devin Haney se pronuncia tras la polémica de Gervonta Davis