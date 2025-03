Britney Spears baila al ritmo de una canción de su ex Justin Timberlake

La estrella pop Britney Spears dio de qué hablar al publicar un video en su cuenta de Instagram en el que bailaba una canción de su exnovio, el cantante Justin Timberlake.

La ‘Princesa del Pop’, como es conocida en la industria, publicó un video bailando la canción ‘Señorita’, un éxito de Timberlake de hace 23 años.

En el video Britney Spears lucía un body de encaje negro y un sombrero de ala ancha color camello. La publicación de este video causó muchos comentarios, principalmente por la historia de amor que hubo entre ambos artistas a finales de los años 90 y principio de los 2000. Sin embargo, no se sabe el motivo por el que la cantante decidió publicar un video bailando una canción de su exnovio.

Timberlake lanzó la canción “Señorita” en 2002, el mismo año en que él y Spears se separaron.

Justin Timberlake y Britney Spears tuvieron una de las relaciones más comentadas de la industria pop en la década de los 2000. Ambos se conocieron en el set de The All-New Mickey Mouse Club y salieron entre 1999 y 2002.

Britney Spears y Justin Timberlake cuando eran pareja en 2002. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Pasaron 23 años desde su polémica ruptura. La artista decidió exponer algunos aspectos de su relación con el exintegrante NSync en sus memorias de 2023, The Woman in Me . Según lo que escribió Spears, Timberlake supuestamente la presionó para que abortara, la engañó “un par de veces” y rompió con ella por mensaje de texto.

La intérprete de ‘Toxic’ dijo que se sintió “clínicamente en shock” y “devastada” cuando Timberlake finalmente terminó su romance. El cantante no se pronunció públicamente sobre estos señalamientos, sin embargo, una fuente dijo a US Magazine en 2023 que el cantante estaba tratando de distanciarse de esa conversación y concentrarse en su familia con su esposa, la actriz Jessica Biel.

“Justin siempre apoyará a Britney y todos sus esfuerzos, pero está tratando de distanciarse de su próximo libro. No es algo en lo que se esté centrando demasiado en términos de cualquier cosa que ella pueda discutir cuando se trata de su relación anterior”, dijo la fuente.

