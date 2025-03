Caso Aleska Génesis: Carlos Adyan reprocha declaraciones de Rodrigo Romeh

En el programa En Casa con Telemundo, Carlos Adyan criticó a Rodrigo Romeh por la reacción que tuvo cuando se enteró de que Aleska Génesis había sido detenida poco después de salir del reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

En el debate que protagonizaron en el show, el presentador boricua dijo: “Cuando se trata de un caso fuera de la casa, me parece que el juego es el juego y burlarse no es la solución”.

Su compañera, Chiky Bombom, también lo apoyó y por eso comentó: “Independientemente de todo, sea o no culpable, yo creo que hay que tener un poquito de solidaridad. La muchachita salió de un encierro y después se ve con esto”.

Pero, Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Gabriel Coronel consideraron que no lo vieron mal, y que quizás se malinterpretó por lo rápido que Rodrigo Romeh habló de este tema.

¿Qué dijo Rodrigo Romeh de Aleska Génesis?

En medio de todo el revuelo que se generó por la salida de la venezolana, comenzaron a circular rumores de que la habían detenido por la acusación de robo de relojes de alta gama.

Uno de los primeros que confirmó la información fue Rodrigo Romeh, quien comentó: “Me dijeron eso, que sí se la llevaron. Eso no es para celebrar, evidentemente. Lo otro es el juego, pero son cosas muy personales y que pase lo que pase. Yo ahí no sé”.

El mexicano, experto en fitness, comentó en otro video: “Chicos, una cosa es el reality y que no estamos de acuerdo con las actitudes de ciertas personas y algo muy diferente es mofarse, reírse o gozar la desgracia ajena. Yo no le deseo el mal a nadie y espero que sea así con todo el mundo. No hay que cortar leña del árbol caído”.

Aclaramos que hablar de la situación no es burlarse, Romeh no se ha burlado de nada de la vida privada de los demás ni lo hará, ojalá se haga justicia para todos los involucrados. #TeamRomeh #LCDLFAlIStars



pic.twitter.com/zXkQOBcCR9 — TeamRomeh 🤙🏻❤️ (@RomehTeam25) March 11, 2025

