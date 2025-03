5 pubs irlandeses para celebrar San Patricio en  Nueva York

Para celebrar la suerte de los tréboles que trae el Día de San Patricio hay una variedad de ofertas y opciones, pero si quieres una experiencia más cercana a la tradición irlandesa y con un buen ambiente te presentamos cinco pubs en Nueva York.

El origen de estos pubs está marcado por la llegada de los inmigrantes irlandeses a Nueva York en 1820, con una influencia en la cultura de la bebida de la ciudad, según Secret NYC.

Aunque a lo largo de los años han surgido falsos pubs irlandeses, lo cierto es que no es de extrañar que los pubs irlandeses sigan siendo algunos de los bares más antiguos y auténticos de Nueva York.

Estos son los cinco mejores bares irlandeses para disfrutar en Nueva York, según la guía especializada de actividades Secret NYC:

1.-McSorley’s Old Ale House: es uno de los bares irlandeses más auténticos de la ciudad, siendo el más antiguo, fundado a mediados del siglo XIX. Como dato curioso fue en 1970 cuando comenzó a atender mujeres.

Este bar ofrece dos opciones de cerveza en el menú. Ubicado en 15 E 7th St, prestan servicio de lunes a sábado de 11:00 a 1:00 am y los domingos de 12:00 pm a 1:00 am

2.- The Dead Rabbit: abrió sus puertas por primera vez en 2013, tiempo en el que ha ganado fama de servir “la mejor Guinness de NYC”. Este bar ofrece la mayor colección de whisky irlandés en los EE.UU. Ubicado en 30 Water St, atiende de domingo a jueves de 12:00 pm a 2:00 am y los viernes y sábado de 12:00 pm a 3:00 am.

La cerveza es una de las bebidas favoritas servidas en los bares irlandeses de la ciudad. Crédito: Shutterstock

3.-Molly’s: este bar fundado en 1960, ha cambiado de nombre muchas veces a lo largo de los años, pero manteniendo su esencia irlandesa, al punto que se autodenominan «el bar irlandés más auténtico de Nueva York». Ubicado en 287 3rd Ave, abierto de martes a sábado entre las 11:00 am a 1:00 am y de domingo a lunes de 11:00 am a 11:00 pm.

4.- Donovan’s Irish Pub: abrió sus puertas en 1966, de la mano Joe Donovan, un bombero neoyorquino que compró el bar Clover Leaf, y fue ganando popularidad en la comunidad fuertemente irlandesa. Ubicado en 57-24 Roosevelt Ave, con un horario comprendido de lunes a domingo, de 11:00 am a 23:00.

5.-Playwright Irish Pub: es uno de los bares más auténticos, con una amplia carta de cervezas y sus platos de estilo irlandés y americano preparados por un chef galardonado. Tienen menú diario de almuerzo y cena, happy hour y menú de bar nocturno. Presta servicio todos los días de 11:30 a 4:00, está ubicado en 27 W 35th St.

