Ana Patricia negó que Karla Martínez se esté divorciando y tampoco está enferma

Ana Patricia Gámez es la cuñada de la presentadora Karla Martínez, hecho por el cual terminó aclarando algunas cosas sobre las lágrimas que ella derramó después de que Alan Tacher le dedicara algunas palabras en el programa matutino de Univision.

Gámez realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram. Fue a través de esa vía que una usuaria le consultó qué estaba pasando con Karla, después de mostrar su lado más vulnerable cuando Alan le entregó un ramo de rosas.

“Como cuñada de Karla, me permito aclarar algunas informaciones incorrectas que han circulado recientemente. Karla no está en proceso de divorcio, gracias a Dios no padece cáncer, y nuestra querida Aby (mi suegra) no ha fallecido. Lamentamos que un comentario haya generado confusión o preocupación”, comenzó aclarando algunos titulares que se han registrado en los últimos días.

La presentadora Ana Patricia Gámez aclara la situación con Karla Martínez. | Instagram: @anapatriciatv. Crédito: Cortesía

Martínez siempre ha sido muy cautelosa al hablar sobre su vida, ya que ni en su cuenta de Instagram comparte fotos de sus familiares, debido a que ellos tampoco se sienten cómodos al ser expuestos ante el ojo público de una persona que forma parte del mundo del entretenimiento.

“Karla siempre ha sido reservada con su vida privada, y consideramos inapropiado especular o difundir información no verificada. Agradecemos su comprensión y respeto hacia su privacidad y la de su familia“

¿Por qué lloró Karla Martínez?

Alan Tacher, durante una transmisión en vivo de Despierta América, le dedicó unas sentidas palabras a Karla Martínez, pero su mensaje llegó a muchos de manera menos indicada, y algunos televidentes se preocuparon por la situación que podría estar presentando la conductora.

“Eres un amor mi Karlis, eres mi media naranja laboral, lo sabes, siempre tienes un consejo para todos, en las buenas y en las malas. Creo que nadie te conoce como yo te conozco a nivel laboral y muchas veces personal. Sé por lo que estás pasando, muy pocos lo saben, y gracias por la confianza y el cariño y aun así lo afrontas con fe, que es lo más importante y lo más bonito que tienes, con amor amor y siempre con ganas de salir adelante”, fue el comentario de Alan que la hizo llorar.

Sigue leyendo:

· Ana Patricia Gámez muestra el lugar donde construirá su emprendimiento

· Ana Patricia Gámez alerta que intentan estafar a la gente usando su imagen

· Ana Patricia contó el poco sueldo que cobraba en Univision