Belinda dice que no se arrepiente de ninguna decisión de su pasado

La cantante española Belinda ha tenido un año exitoso en su carrera musical con el estreno de varias canciones y explotando géneros como los corridos tumbados. Aunque Belinda estuvo envuelta en una fuerte polémica hace tres años tras su ruptura con Christian Nodal, la cantante afirma recientemente que no se arrepiente de ninguna decisión que ha omado en su vida.

En una entrevista con Violeta Moreno retomada por el programa de Multimedios Chismorreo, Belinda habló sobre cómo las decisiones que ha tomado en su vida, sean buenas o malas, la han forjado como mujer.

“Cada momento me ha ido forjando y me ha hecho crecer como mujer, como persona, como artistas, cada momento que he vivido, aunque a lo mejor no haya sido agradable, al final ha sido… me ha nutrido”, dijo la artista en la entrevista.

Belinda no especificó si se refería a un momento en su vida en particular o si sus palabras estaban dirigidas a su vida amorosa.

En ese sentido, la artista española y mexicana aseguró que valora y respeta mucho a la mujer en la música. “No me arrepiento de las decisiones porque al final del día, pues, aunque no hayan sido muchas veces positivas, me han ido forjando como mujer (…) admiro mucho a las mujeres, amo mucho a la mujer, la admiro, la respeto, amo la voz de la mujer en la música”.

Belinda recordó la importancia de contar con mujeres que apoyen en momentos que se requieran. Es por eso que tocó el tema de su polémica caída en el desfile de Loreal en París. Belinda cayó aparatosamente en pleno desfile y fue la cantante Anitta quien se acercó para ayudarla a levantar y que continuara caminando por la pasarela.

“No sabemos cuándo vamos a necesitar que una mujer nos levante o nos ayude a salir de un momento complicado como yo tuve a Annita que me ayudó a levantarme en parís y fue un momento mágico e icónico”

Asimismo la artista comentó que asumió el reto de incursionar en los corridos tumbados, un subgénero del regional mexicano que es generalmente dominado por los artistas hombres. Según dijo, le advirtieron que no cantara este género pero ella decidió arriesgarse para animar a más mujeres a hacerlo.

“Me decían no cantes corridos tumbados y yo me arriesgué, tomé esa decisión, sobre todo porque es un género rodeado de hombres y yo poder inspirar a otras mujeres a cantar un género tan estigmatizado por los hombres me hace muy feliz”

Belinda ha decidido concentrarse en su carrera y mantener en privado su ida personal después de la polémica generada por su ruptura con Christian Nodal. Además frecuentemente la vinculan con el cantante y su actual esposa, Ángela Aguilar, en chismes y demás.

Sigue leyendo:

En El Gordo y la Flaca critican outfit de Belinda para Premio Lo Nuestro 2025

Belinda revela el motivo por el que fue hospitalizada de emergencia

Belinda responde a rumores de romance con un político mexicano