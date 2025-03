Acusan a Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, de robar chamarra de 90 mil pesos

En los últimos días, Michel Duval se vio envuelto en una controversia mediática luego de que el promotor de moda Pedro Montiel lo acusó de haberle robado hace algunos años una chamarra de marca Fendi, valuada en $90 mil pesos (alrededor de $4 mil dólares).

De acuerdo con las declaraciones que hizo Montiel para el programa Chisme TV, el incidente ocurrió hace varios años, cuando tanto él como Duval y la actriz Carolina Miranda compartían una noche de fiesta.

Según el productor de moda, durante esa salida, la chamarra Fendi quedó en poder de Michel Duval, lo que desató una serie de intentos fallidos por recuperar la prenda. Montiel intentó contactar a Duval y Miranda para que le devolvieran la chamarra, pero, debido a sus compromisos laborales, nunca se concretó el encuentro.

Esta situación llevó a Montiel a llevar el asunto al ojo público, buscando dar con la prenda que, según él, nunca fue devuelta.

“Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero ya después no coincidíamos. Termina Michel con Caro, (le digo) ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’, y me dice ‘se la quedó Michel”, aseguró Montiel.

Ante las acusaciones, el hijo de Consuelo Duval explicó que la chamarra ya no está en su poder y sugirió que pudo haber quedado en manos de Carolina Miranda, su exnovia en ese entonces.

“Mi exnovia era muy amiga de Pedro Montiel. En una noche de antro él me prestó la chamarra y nos la llevamos a la casa de ella, y después le perdí la pista. Fue hace ya ocho años. No sé en dónde quedó, creo que en casa de mi ex“, comentó Duval.

Cabe resaltar que en su acusación, Pedro Montiel reveló que en una ocasión se encontró Michel Duval en una alfombra roja utilizando la prenda, pero decidió dejarlo pasar para que la polémica no se hiciera más grande.

“Esa es mi chamarra. Él la tiene. En un evento la usó. Curiosamente, yo estoy dando una entrevista y está atrás de mí. Se me hizo mala educación pedírsela en ese momento”, explicó el productor.

Mira el video en el minuto 14:20

Sigue leyendo: