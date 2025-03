Adamari López reveló su temor más profundo

Adamari López siempre ha sido caracterizada por su sinceridad al hablar sin tapujos sobre aspectos personales de su vida. Esta vez, la presentadora de televisión abrió su corazón para revelar que la muerte es una de las cosas que más le ha temido y una de las situaciones más difíciles que atravesó fue la partida física de sus padres.

Fue en su pódcast donde aprovechó para mencionarle a su comadre Chiquibaby que cuando sus progenitores fallecieron todo terminó peor de lo que pensaba. Sin embargo, ella procesó lo que estaba ocurriendo y comprendió que dejarlos ir es parte del proceso: “La vida me fue preparando”.

Adamari ha mencionado que una de las mejores etapas que vive es la maternidad, pero también teme por algo: “Ahora que está Alaïa, aunque si me da miedo no verla crecer, la quiero sobreproteger tanto y me da más miedo pensar en que podría perderla, cualquier cosa que yo sienta que la pone en riesgo, me voy al extremo”.

“Creo que tengo que alejar ese miedo de mi cabeza, porque muchas veces uno atrae muchas cosas con el pensamiento y simplemente disfrutarla. Me da miedo no estar para ella y verla crecer y verla realizarse, tener una hija, pero también que algo le pase, eso sería un dolor que no soportaría”, añadió.

La presentadora de televisión en el pasado ha tenido algunos problemas de salud, hecho que también la hace preocuparse más por su pequeña y así querer evitarle algún tipo de dolor mientras esté a su alcance. Por ello, de forma constante desea que cualquier cosa que le genere dolor a Alaïa le ocurra a ella: “Pienso, Dios mío que me pase a mí, pero no a ella, es mi pensamiento y mi miedo más grande”.

“Cuando tuve cáncer fue la primera vez que me enfrenté a un miedo de pensar que me podía morir, obviamente pensaba que estaba joven, todavía me veía comiéndome al mundo en muchos aspectos y una de las cosas que más me preocupaba y que más miedo me daba es que no había sido mamá”, expresó en el espacio que comparte con su comadre.

