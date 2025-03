Selena Gómez y Benny Blanco solicitaron una hipoteca para comprar su mansión

A inicios de este año se informó que Selena Gómez y Benny Blanco habían pagado $35 millones de dólares por una mansión en Beverly Hills, California. Esta se convirtió en su primera propiedad en conjunto.

Ahora, la versión estadounidense de ‘The Sun’ ha informado que la pareja pidió un préstamo para comprar la propiedad. El medio obtuvo algunos documentos con los que se pudieron enterar que les dieron $22 millones de dólares, la hipoteca la cerraron con BMO Bank, N.A.

‘The Sun’ dice que la pareja tendrá hasta el 2055 para pagar los $22 millones de dólares. También se pudieron enterar que la propiedad fue comprada a través de una LLC.

Aunque la pareja pidió un préstamo para comprar la propiedad, hay que recordar que el año pasado Gómez se convirtió en multimillonaria. Según ‘Bloomberg’, la actriz, cantante y empresaria pasó los $1,000 millones de dólares gracias a su marca Rare Beauty.

Gómez y Blanco compraron la residencia en diciembre de 2024, aunque la información se hizo pública un par de meses después. Todo parece indicar que hicieron la compra al mismo tiempo que hicieron público su compromiso.

Por los momentos no se sabe si la pareja decidirá invertir dinero en hacer una reforma en la nueva propiedad para convertirla en su hogar. Lo que sí se sabe es que ambos están disfrutando de una propiedad recién reformada del productor musical, pues en una entrevista declararon que grabaron su nuevo disco ‘I Said I Love You First’ desde esa residencia.

Regresando a la nueva propiedad en Beverly Hills, hay que recordar que la casa principal está distribuida en siete dormitorios, 12 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Aunque se han compartido fotos aéreas del lugar, por los momentos no se ha tenido acceso a fotos que muestren a detalle el interior del lugar y no se sabe el estado en el que se encuentra.

Lo que sí se ha podido ver en las fotos aéreas es que la propiedad tiene áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

