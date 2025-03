Hija de Raúl de Molina le responde a quienes piensan que no trabaja

Mía, hija de Raúl de Molina, tiene 25 años y estudió Negocios Internacionales, aunque siempre ha sentido una gran pasión por todo lo relacionado con la moda. Además, la joven recientemente concedió una entrevista a Daniela Di Giacomo en la que abordaron un tema que a ella le incomoda un poco, a pesar de que no forma parte del mundo del entretenimiento.

Durante la conversación que tuvo con la venezolana, Mía mencionó que tiene responsabilidades como cualquier otro adulto a su edad, y así como el resto, ella también trabaja para poder pagar los servicios y todo aquello que sea para mantener sus gustos, si así lo desea.

“Yo vivo sola, independiente. Entonces, tengo que trabajar para pagar la renta, la gasolina, lo que me quiero comprar, la ropa (…). La gente piensa que porque le vaya bien a mi papá yo no tengo que trabajar, que él me va a mantener”, le contó a Daniela.

“Yo no dejo que las cosas me afecten. Lo único que sí me molesta es que la gente tiene presumido que yo no trabajo, eso es lo que todo el mundo me dice más. Mi papá fue a un pódcast hace como un año creo que dijo que gastó como medio millón de dólares en mi educación y que yo no hago nada y obviamente era bromeando, pero la gente se lo tomó súper a pecho y les molestó”, agregó durante la conversación.

Mía ha dejado claro que no le parece justo que crean que, por el simple hecho de que su padre salga en televisión, el resto crea que no tiene responsabilidades que asumir. Por ello, la hija de presentador de ‘El Gordo y La Flaca’ reveló cómo fue una etapa laboral de su vida tras obtener su título como profesional.

“Cuando yo me gradué de la universidad yo tuve un trabajo, yo trabajaba tres días a la semana, y esos tres días trabajaba de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y además en ese trabajo tuve que trabajar en las noches, entonces también trabajaba de 10 hasta las 2 de la mañana. Y después me llegó una oportunidad para otro trabajo a la misma vez y lo tomé, entonces yo por 8 meses casi estaba trabajando siete días a la semana sin parar”, manifestó.

