Evaluación de nuevo Plan de Ajuste de Deuda de la AEE en Puerto Rico tomará meses, estima abogado

Nueva York – Rolando Emmanuelli, abogado de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) en el caso federal por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Puerto Rico, estimó que entrar en los méritos del nuevo plan de ajuste, una vez sea presentado, podría tomar meses y extenderse hasta el año próximo.

Esta semana, la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), organismo creado como resultado de la aprobación de la ley PROMESA (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico) en el Congreso federal para administrar las finanzas del territorio, dijo que, en o antes de este viernes, presentaría la nueva versión del Plan Ajuste de la Deuda (PAD). El PAD es una propuesta para reestructurar la deuda pública, en este caso la de la AEE, con el fin de que Puerto Rico pueda reingresar al mercado de bonos.

En declaraciones escritas a EL VOCERO, la Junta dijo que trabaja diligentemente para cumplir próximamente con la orden de la jueza del Distrito Sur de Nueva York que lidera los procesos relacionados con la deuda pública en la isla, Laura Taylor Swain. Además del plan enmendado, el organismo federal someterá el documento de divulgación o “disclosure statement“.

En este contexto, y, a preguntas de El Diario, Emmanuelli anticipó que la decisión emitida en junio pasado por el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston, que favorece a los bonistas disidentes con el plan implicará nuevos análisis por parte de Swain.

“Ella (la jueza) va a tener que resolver unos temas importantísimos antes de entrar a discutir un Plan de Ajuste de la Deuda, pero va a permitir que se presente el plan para que ya se vaya debatiendo; y tiene que resolver la cuestión principal: “¿hay ingresos netos que puedan ser dirigidos a pagarle a los bonistas o no hay ingresos netos? Si no hay ingresos netos, se acabó el juego. Los bonistas no cobran”, afirmó.

“¿Cuánto podría tomar ese análisis?”, indagó este rotativo.

“Como mínimo, varios meses. Tal vez tres o cinco meses, porque requiere la presentación de unas mociones que incluyen, obviamente, los proponentes, que en este caso son los bonistas, que van a proponer que se les asignen gastos administrativos, que eso implica que se le pague todo lo que se le debió pagar durante la quiebra, y eso requiere entonces ir a los ingresos reales, gastos de la Autoridad; requiere determinar si la contabilidad está correcta o no está correcta. Una vez se haga esa determinación, las partes tienen derecho a una vista oral, se señalaría la vista oral y la jueza determinaría qué hacer. De ahí, las partes que no estén conformen, pueden apelar. Ahí está el detalle, son resoluciones que se pueden apelar”, respondió.

“Una vez la jueza resuelva esos temas, el proceso continuaría con el Plan de Ajuste de la Deuda. Por eso es que va a tomar, si no todo el año, buena parte del año, antes de hablar de apelaciones después que la jueza confirme el PAD. Así que, de seguro, nos vemos el año que viene con este tema todavía”, puntualizó.

El Apelativo de Boston falló a favor de los bonistas que acudieron a ese foro. El tribunal determinó que tienen derecho a cobrar los $8,500 millones de dólares en bonos emitidos por la corporación, pero de los ingresos netos. Básicamente, se determinó que los bonos estaban asegurados.

En junio del 2023, Swain había decidido que la reclamación de los bonistas de la AEE rondaba los $2,300 millones, lo que representaba aproximadamente una cuarta parte de lo que pedía el grupo.

Los ingresos netos se refieren a lo que resta luego de que la AEE cubre sus gastos operacionales y pensiones.

A raíz de la decisión de Boston, la jueza ordenó un proceso de mediación entre las partes.

Si la jueza no confirma un plan, podría desestimar la quiebra de la Autoridad.

“No sobra dinero” para pagar la deuda

Emmanuelli considera que, con base en el “Trust Agreement” o “Acuerdo de Fideicomiso” bajo el que se emitieron los bonos, a la Autoridad no le sobra dinero. Este contrato establece la forma en que deben usarse los ingresos de la corporación, más lo que corresponde pagarle a los bonistas.

“Si uno aplica lo que dice el ‘trust agreement’, no sobra dinero. El ‘trust agreement’ es el documento que dio base a las emisiones de bonos, y dice que primero hay que cubrir los gastos operacionales, que ahí llaman gastos corrientes, más hay que pagarle al sistema de retiros y a las pensiones, y lo que sobre, es para los bonistas. Pero, cuando sumas todos los gastos corrientes y las pensiones, no sobra nada. Desafortunamente, la Junta nunca quiso ver eso, y el plan anterior que se discutió en marzo del año pasado tenía la falla de que no consideraba que lo que se le tenía que pagar a los bonistas era lo que sobraba después de cubrir todos los gastos corrientes”, argumentó el abogado experto en quiebras.

A juicio del entrevistado, el modelo de privatización mediante el que opera el sistema eléctrico en la isla bajo las compañías LUMA Energy y Genera PR hace, prácticamente, imposible que no se aumente la tarifa eléctrica de una manera u otra, ya que ha elevado los gastos en la AEE.

“Es culpa de las decisiones equivocadas de la Junta al contratar a unas compañías que han sido totalmente ineficientes, muy irresponsables en el uso de los fondos de la tarifa; han repartido la tarifa en salarios que nunca se habían visto en la Autoridad de Energía Eléctrica, y por eso es que no les sobra. Entonces, ahora, la Junta está pretendiendo darle todo. Por eso es que yo estoy de acuerdo con el Plan Fiscal, que no se debe aumentar la tarifa para pagarle a los bonistas. Pero estoy en desacuerdo en el tema de elevar la tarifa a esos niveles, porque el año pasado, la Junta decía que, si se elevaba la tarifa, iba a haber un espiral descendente, que la Autoridad iba a perder la capacidad financiera porque más gente se iba a salir de la red para montar sistemas de energía renovable e iban a bajar los ingresos”, expuso.

Sobre el nuevo PAD, la Junta añadió que no vislumbra solicitar una nueva prórroga para entregar el documento.

Swain estableció el 7 de abril como la fecha límite para la presentación de cualquier moción de los bonistas relacionadas con gastos administrativos, reportó el mencionado periódico. En cuanto a objeciones a estas reclamaciones, las mismas deberán ser sometidas en o antes del 28 del mismo mes.

Cuando se entregue todo el papeleo, las partes deberán reunirse y rendir un informe de estatus conjunto el 30 de mayo.

“El reporte de estatus conjunto debe proponer un plan de descubrimiento de prueba limitado con su orden correspondiente que establece un itinerario y fechas límites necesarias para la resolución de la moción sobre gastos administrativos”, precisó Swain.

El pago de pensiones a jubilados de la AEE

Precisamente, esta semana, medios en la isla reseñaron sobre un inminente aumento en la tarifa eléctrica propuesto por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para poder continuar pagando las pensiones de los jubilados de la Autoridad.

Por los pasados tres meses, las autoridades en Puerto Rico utilizaron una partida de $74.3 millones producto de un reembolso de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) para pagar las pensiones.

Esos fondos se agotan a finales de este mes.

Ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, anunció que la gobernadora Jenniffer González había asignado unos $73 millones en el nuevo presupuesto para cubrir el pago a los jubilados.

La enmienda al presupuesto operacional, identificada como A-25, supuestamente establece los fondos para los desembolsos hasta julio próximo.

“No va haber ningún aumento en la tarifa de energía eléctrica para pagar las pensiones de los jubilados de la AEE, pues la gobernadora identificó sobre 73 millones para atender el asunto de forma responsable”, dijo Méndez Núñez mediante declaraciones escritas.

Hoy, miembros de la Asociación de Jubilados de la AEE (AJAEE) se movilizaron hasta La Fortaleza para pedirle a González una solución permanente al problema hasta que se apruebe un nuevo PAD, y cuestionar el parcho “engañoso” del Gobierno o remedio temporal al impago.

