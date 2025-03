Mujer compra plantas en Lowe’s y se lleva una desagradable sorpresa: “¿Qué es esto?”

Una joven compradora de Lowe’s vivió una experiencia inesperada al descubrir que los árboles que acababa de adquirir en la tienda venían acompañados de decenas de diminutos e incómodos “iniquilinos”.

El hallazgo no solo la sorprendió, sino que rápidamente se viralizó en TikTok, donde pidió ayuda para identificar a los invasores.

La usuaria @nekyzero, quien se describe como artista en formación y amante de las plantas, compartió un video que ya supera las 130,000 visualizaciones. En él, muestra cómo, después de colocar los árboles en el interior de su casa, notó pequeños puntos negros moviéndose por el suelo. “¿Qué son estas cosas que están saliendo de mis árboles de Lowe’s?”, pregunta en un texto superpuesto al video.

A primera vista, los árboles, uno pequeño y otro de mayor tamaño, parecen estar en buen estado. Sin embargo, al enfocar el suelo junto a las macetas, se observa claramente una multitud de insectos diminutos, algunos de los cuales incluso saltan. “¿Qué %$/( son estas cosas?”, exclama visiblemente confundida. En la descripción del video añade: “Esto me tiene mal”.

Ante la consulta, muchos de los usuarios de TikTok no tardaron en responder, señalando que los insectos eran colémbolos, también conocidos como springtails en inglés.

“Saltan, así que son colémbolos. Son inofensivos, pero tener tantos es un problema”, respondió un usuario.

Otro comentó: “Son colémbolos. Son insectos beneficiosos, comen restos orgánicos, moho, etc. ¡No te preocupes! Yo los uso en mis terrarios como equipo de limpieza”.

¿Qué son los colémbolos?

Los colémbolos son pequeños insectos sin alas que se caracterizan por su capacidad de salto, gracias a una estructura llamada fúrcula, que funciona como resorte. Estos insectos se alimentan de materia orgánica en descomposición, como hojas muertas, hongos y moho. Aunque su apariencia pueda alarmar, son completamente inofensivos para humanos y mascotas: no pican, no transmiten enfermedades y no dañan las plantas.

Se desarrollan en ambientes húmedos y oscuros, por lo que es común encontrarlos en drenajes, baños, fregaderos y, como en este caso, en la tierra húmeda de las macetas.

¿Cómo eliminar los colémbolos?

Aunque no representan un riesgo, su presencia en grandes cantidades puede resultar molesta. Para eliminarlos, es fundamental reducir la humedad del ambiente, especialmente en la tierra de las plantas.

Expertos recomiendan las siguientes medidas:

* Secar la tierra: Dejar que el sustrato de la planta se seque por completo entre riegos puede desalentar su proliferación.

* Usar tierra de diatomeas: Este polvo natural deshidrata a los insectos al contacto.

* Aplicar sprays naturales: Según Viking Pest Control, el uso de vinagre, lejía diluida o aceites esenciales como lavanda o eucalipto puede ayudar a repelerlos.

* Aislar las plantas nuevas: Antes de integrar una planta comprada recientemente al hogar, se sugiere mantenerla en cuarentena por al menos 30 días para evitar contaminar otras macetas.

Otros compradores de Lowe’s comparten experiencias similares

El caso de @nekyzero despertó comentarios de otros usuarios que relataron vivencias parecidas tras adquirir plantas en Lowe’s.

“Compré una planta pequeña en Lowe’s que venía con mosquitos del hongo. Me arruinaron todas las plantas del interior”, comentó una usuaria.

Otro agregó: “Una vez compré una planta en Lowe’s y venía con una araña gigante negra y amarilla. Nunca más”.

Una tercera persona recomendó: “Cualquier cosa que compres en Lowe’s debe pasar 30 días aislada afuera”.

Según la política oficial publicada en el sitio web de Lowe’s, la tienda acepta devoluciones de árboles, arbustos y plantas perennes durante un período de hasta un año, siempre que se presente el recibo de compra. Aunque no se especifica una política particular para casos de insectos, varios usuarios afirman haber logrado devoluciones exitosas por este tipo de situaciones.

Hasta el momento, ni @nekyzero ni Lowe’s han emitido declaraciones públicas adicionales sobre este caso, aunque el video continúa acumulando visualizaciones y comentarios en redes sociales.

