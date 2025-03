Actor de Telemundo, Gabriel Porras, afirma que: “Es muy difícil ganarse la vida como actor”

A su paso por la alfombra del aniversario de “Desiguales” (TelevisaUnivision), Gabriel Porras confiesa lo difícil que es ganarse la vida como actor y cómo ha tenido que recurrir a muchos otros trabajos, entre ellos ‘bartender’ (barman), para poder salir adelante ya que las cosas han cambiado mucho en el medio y él piensa que tampoco ayuda que ya tiene 57 años.

¿Qué tal, en qué andas, qué proyectos vienen para ti?

Me encantaría tener veinte mil proyectos, contarte de la próxima película, contarte la próxima hora de teatro y demás, pero en este momento en particular… no.

“Estoy recogiendo un poco las ideas de lo último que pasó, que fue el proyecto con Televisa, ‘El Precio de Amarte’. Fue mi primer experiencia en Televisa, lo cual estuvo muy bien también porque descubrí nuevos productores, nueva gente que me conoce también y eso pues ayuda a continuar con el camino, que es un camino re-difícil. Déjame decirte, ¡re-contra difícil!”.

¿Por qué lo ves difícil?

Pues, bueno, las cosas han cambiado definitivamente. Las redes sociales ahora ocupan un lugar muy importante, entonces, de pronto dicen ‘yo no, a mí no me consta porque nadie me lo ha dicho de frente’, pero dicen, por ejemplo, que depende de la cantidad de seguidores la posibilidad que tengas de acceder a un personaje; dicen.

“Yo creo que es más complicado que eso, pero de que ha cambiado, ha cambiado. Y aparte tengo 57 años, las cosas ya no son como ayer, no soy el jovencito de ayer. Los personajes se reducen, evidentemente, pero estoy bien, estoy contento viviendo el aquí y el ahora”.

Cada vez hay más gente que busca tener distintos trabajos, ¿tú también?

Y sí, yo también me estoy diversificando, estoy haciendo un montón de cosas, ya hasta ‘bartenderé’ por ahí, es decir, no me asusta trabajar. Está bien, es un país que ofrece muchas oportunidades y si tú quieres trabajar, te las va a dar.

“Y sí, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, no para continuar viviendo porque me gusta la vida, me gusta la vida aquí, me gusta viajar, me gusta mucho viajar, y para viajar hay que ganar plata para poder después gastarla en el viaje”.

