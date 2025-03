Ángela Aguilar se confiesa tras recibir un premio: “Este año casi me rompe”

La cantante mexicana Ángela Aguilar fue galardonada con el Premio Revelación en la gala del Billboard Women in Music 2025 en Inglewood, California. Al recibir su reconocimiento, la artista rompió en llanto al hablar sobre lo difícil que ha sido el último año por las críticas que ha recibido.

Desde que salió a la luz su relación con el cantante Christian Nodal, Ángela Aguilar ha sido blanco de un sinfín de críticas y rumores. Esto se debe a que Nodal anunció su relación con la hija de Pepe Aguilar dos semanas después de anunciar su rompimiento con la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija. El poco tiempo entre el fin de una relación y el inicio de la otra ha dado pie para que usuarios en redes sociales especularan que Nodal le fue infiel a Cazzu con Ángela, algo que el cantante ha negado varias veces.

Al subir al escenario, Ángela AGuilar aprovechó el momento para abrir su corazón y manifestar lo duro que ha sido para ella lidiar con el juicio público y las críticas. Según dijo, al vivir bajo las constantes críticas su estabilidad emocional se vio afectada.

“Este premio significa mucho para mí porque este año, sinceramente, casi me rompe; cantar a través de las lágrimas, he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, de una historia que nunca ha salido de mi voz, y aún así, aquí estoy, sigo cantando y sigo de pie”, dijo mientras recibía el aplauso del YouTube Theatre.

La hija menor de Pepe Aguilar recordó una enseñanza de su abuela Flor Silvestre quien le decía que las mujeres no son competencia entre ellas.

“La música es quien soy, es el hilo que me conecta a cada mujer que vino antes de mí, como mi abuela Flor Silvestre; me ha enseñado que estas mujeres aquí no son mi competencia, porque somos el legado de unas y otras, ella me enseñó que puedes luchar en silencio, que la música habla mucho más fuerte que lo que dicen otras personas”.

Asimismo, la cantante dedicó unas palabras a las mujeres inmigrantes en Estados Unidos que trabajan duro por un futuro mejor.

“Por las mujeres inmigrantes en este país que trabajan incansablemente construyendo y nutriendo, sacrificándose, y que aun así permanecen invisibles, sin ser escuchadas ni protegidas, esto es para ustedes”, expresó con firmeza.

Mientras Ángela Aguilar ofrecía su discurso, en en público se encontraba su padre, el cantante Pepe Aguilar, su hermano Leonardo Aguilar y, por su puesto, su esposo Christian Nodal.

