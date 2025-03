Yailin La Más Viral agradece por su show en Caracas: ‘Los amo’

La cantante dominicana Yailin La Más Viral tuvo su segunda presentación en Venezuela, al cantar en el Poliedro de Caracas, en un concierto en el que sus fanáticos se emocionaron por verla por primera vez en el país.

En este show, la artista fue un derroche de sensualidad en el escenario, al lucir una minifalda que robó el aliento de muchos de los asistentes. Su vestimenta estuvo inspirada en la bandera del país caribeño.

En la presentación, la Chivirika, como también es conocida, interpretó varios de los recientes éxitos que ha tenido y con los que ha alcanzado la fama de sus fanáticos. Entre las canciones que interpretó estuvo Bing Bong, La Silla y Chapa.

Luego de su actuación en uno de los recintos más importantes de la capital venezolana, la artista dijo: “Hoy quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mi vida; Gracias por las puertas que has abierto para mí y por las que has cerrado, por las veces que me has limpiado el corazón y lo has restaurado; gracias porque hoy puedo sentir tu perfección, incluso en lo que un día sentí que era fracaso. Gracias Dios porque tu misericordia y tu amor son mi más grande protección. Gracias mi público de Caracas, Venezuela, los amo anoche fue súper lindo los amooooooooooooooo soy la número 1 bebé”.

Muchos de los seguidores de Yailin La Más Viral han reaccionado a esta publicación con mensajes como: “Dios te siga abriendo más puertas”, “Rompiste, aunque no fui, pero te amo”, “Mi vida rompió, ahora es que esto empieza. Muchas felicidades, Yailin La Más Viral, vamos por más”, “Venezuela te ama. Yo te amo, Dios te bendiga”.

Otros escribieron: “No puede ser, la que solo conocen aquí, según ustedes, pero la prende”, “La mejor, te amamos Yaya”, “La mamá de la mamá, no hay comparación”.

