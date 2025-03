Nacho Casano fue grabado besándose con exhabitante de LCDLF

‘En Casa con Telemundo’ es un programa que de forma constante ofrece exclusivas y esta vez no fue la excepción, ya que difundieron un video donde se muestra a dos de los exhabitantes de ‘La Casa de los Famosos’ besándose. Nacho Casano y Samira Jalil fueron grabados mientras se daban una muestra de afecto en uno de los pasillos del canal, ya que coinciden porque están participando en las galas que se realizan diariamente sobre el reality show más sonado de habla hispana.

La argentina actualmente está como panelista de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, un espacio de entretenimiento donde da su punto de vista sobre lo que están haciendo los concursantes dentro de la competencia, que además ya tiene a su sexta eliminada, quien resultó ser Erubey de Anda.

Andrea Meza, presentadora de ‘En Casa con Telemundo’, opinó al ver a Casano besando a Samira en los pasillos del canal de televisión, y fue inevitable no mostrarse sorprendida ante las imágenes que veía: “Yo nunca me hubiera imaginado a estos dos juntos. Qué fuerte. Bueno en el amor uno no manda”, expresó.

Carlos Adyan fue otro de los que manifestó su reacción sobre esta presunta nueva parejita, aunque él sí no estuvo tan sorprendido: “Están ahí de panelistas, entonces de pronto Samira se vio atraída de Nacho por las estrategias”.

A pesar de las imágenes compartidas por Telemundo, algunos internautas se han manifestado en contra, debido a que durante la participación de Nacho en ‘La Casa de los Famosos All Stars’ se le vio acercándose a Valentina Valderrama, quien también fue eliminada de la competencia hace algunas semanas, y por el momento no se confirma nada.

Hasta el momento de publicación de esta nota, ni Samira ni Nacho se han manifestado para aclarar la situación o, al menos, desmentir las imágenes que fueron captadas en los pasillos de Telemundo.

Sigue leyendo:

· Nacho Casano habla sobre las líneas que no deben cruzarse en ‘LCDLF All Stars’

· ¿Cuáles fueron los errores de Nacho Casano que lo llevaron a ser el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos All-Stars?

· En La Casa de los Famosos All-Stars: Caramelo quiere el mismo traje de dinosaurio que tiene Nacho para él y sus hijos