Exigen que ICE libere a madre inmigrante y sus tres niños arrestados en granja al norte de Nueva York

Una madre inmigrante, presuntamente de origen latino, y sus tres niños en edad escolar fueron arrestados el pasado 27 de marzo en un operativo que agentes de “la migra” adelantaron en una granja lechera de la localidad de Sackets Harbor, condado de Jefferson, al norte de Nueva York. El hecho ha generado alarma y rechazo por parte de organizaciones y líderes políticos del Estado. Las identidades no han sido divulgadas.

La denuncia la hizo la New York Immigration Coalition (NYIC), tras enterarse de que el operativo realizado por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) tuvo lugar en el mismo pueblo donde vive el Zar de la frontera, Thomas Homan, encargado de manejar los planes de deportación masiva anunciada por la administración Trump, presuntamente violando la ley con su procedimiento.

La NYIC denunció que mientras “la migra” realizaba un arresto en la granja, también irrumpió en otra vivienda de la propiedad, sin orden judicial, y detuvo a la madre y a sus tres hijos, quienes además fueron trasladados a miles de kilómetros, al Centro de Detención del Condado de Karnes, en Texas, en acciones calificadas como “crueles”.

El Diario NY contactó a ICE para conocer las razones por las que la madre y sus niños, quienes estaban matriculados en la Escuela Central de la localidad de Sackets Harbor, en grados de primaria y secundaria, fueron arrestados, pero no emitieron ninguna declaración.

La propia gobernadora del estado, Kathy Hochul, criticó la detención de la familia y arremetió contra la administración federal por arrestar a inmigrantes que no representan una amenaza de seguridad pública, aunque el propio presidente Trump ha señalado que todo aquel que esté sin papeles en el país será perseguido y deportado.

“Bajo las administraciones de los presidentes Biden y Trump, he sido clara en mi compromiso de colaborar con el gobierno federal para ayudar a proteger nuestras fronteras y deportar a los delincuentes violentos que representan una amenaza. Pero no se me ocurre ninguna justificación de seguridad pública para que los agentes de ICE saquen a una familia inocente, incluyendo a un niño de tercer grado, de su hogar en Sackets Harbor”, dijo la mandataria estatal, quien exigió la pronta liberación de los cuatro detenidos y que se revisen los operativos que ICE está adelantando.

“Esa no es la aplicación de la ley migratoria prometida al pueblo estadounidense. Es simplemente cruel. Quiero que esta familia sea devuelta al estado de Nueva York y creo que ICE debe responder de inmediato por estas acciones”, agregó Hochul.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la New York Immigration Coalition (NYIC), se sumó al llamado y pidió que cesen los ataques y la ola de terror contra las comunidades inmigrantes que trabajan y aportan a la economía del país con millones de dólares cada año.

“Las familias deben estar juntas. Es horroroso que estos niños y su madre fueran arrancados de su hogar y desaparecieran. Este acto atroz en el patio trasero de Tom Homan es una afrenta a los valores estadounidenses y a la humanidad en general”, dijo el defensor de la comunidad inmigrante de Nueva York, al tiempo que agregó que los detenidos estaban cumpliendo con sus citas y requerimientos ante las autoridades de Inmigración.

“Se supone que vivimos en un país de derecho, pero mientras esta familia se desenvolvía correctamente en el sistema migratorio y asistía a sus audiencias en la corte de inmigración, fueron detenidos por agentes de ICE y enviados a miles de kilómetros de su hogar y de su comunidad”, recalcó Awawdeh. “Todos en Estados Unidos tienen derecho al debido proceso, pero Donald Trump, Tom Homan y ICE ahora están actuando completamente al margen de la ley. Exigimos su liberación inmediata”.

La superintendente del Distrito Escolar Central de Sackets Harbor, Jennifer L. Gaffney, criticó las acciones de ICE contra la familia arrestada y pidió que los liberen y los regresen a Nueva York.

“En el Distrito Escolar Central de Sackets Harbor, nos consideramos una familia, y en este momento, algunos de nuestros familiares están sufriendo. Nos duele que ICE se haya llevado a tres estudiantes y a su madre de nuestra comunidad”, dijo la educadora. “La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siempre serán nuestra máxima prioridad, y haremos todo lo posible para asegurar su regreso a casa, a nuestra escuela y a nuestra comunidad. Queremos que regresen a nuestras aulas lo antes posible, que se reúnan con sus maestros, amigos y tengan la oportunidad de continuar su aprendizaje”.

Para este sábado, diferentes organizaciones y líderes del Partido Demócrata del Condado de Jefferson están convocando a una manifestación pacífica no para protestar contra las políticas de Trump sino para exigir la liberación de los estudiantes y su madre.