Karla Sofía Gascón dice que se sintió como en la “Santa Inquisición” tras el odio que recibió en redes

La actriz española Karla Sofía Gascón se pronunció con respecto a la ola de críticas que recibió tras la difusión de desafortunadas publicaciones antiguas en las que hacía comentarios racistas. Tras concluir la temporada de premios, en la que Gascón estuvo nominada en múltiples premiaciones por su rol protagónico en la polémica cinta ‘Emilia Pérez’, la actriz fue invitada al programa ‘El Hormiguero’ donde habló sobre las críticas que recibió e incluso dijo que se sintió como en “la Santa Inquisición”.

La actriz transgénero confesó que la cantidad de comentarios negativos que recibió la afectaron gravemente a nivel emocional al punto de que pensó incluso en atentar contra su vida.

“He llorado mucho, lo he pasado muy mal. Me he sentido como en la inquisición. Paseando por el Sena con unos lagrimones, pensé de verdad en que a lo mejor sería bueno desaparecer. Hay momentos en la vida en los que dices: ‘¿Para qué estoy en este mundo?’”, expresó Gascón en el programa.

En la entrevista Gascón aseguró que hubo una campaña de odio en contra de la película dirigida por Jacques Audiard y que por ende hubo personas “transfobicas y de ultraderecha’ que se dedicaron a atacarla a ella.

“Íbamos muy bien, íbamos fenomenal porque para mí hicimos una película maravillosa, con unas actuaciones increíbles. Han sido tres años de mi vida dedicados a este proyecto maravilloso, y hubo gente que quiso destrozar esta película, y para destrozar esta película había que destrozarme a mí. Se juntaron las personas transfóbicas con las personas de ultraderecha que no nos pueden ni ver a las personas trans”, explicó en ‘El Hormiguero’ con Pablo Motos.

La actriz aseguró que las críticas ocurrieron por una campaña de odio en su contra en redes sociales pero no reconoció la gravedad de los mensajes de tuits antiguos. Incluso calificó de “absurdo” que la hayan tachado de racista a pesar de que publicó unos tuits criticando a George Floyd y el movimiento Black Live Matter.

“Se juntó el hambre con las ganas de comer, se juntaron muchos factores y todo ello llevó a que nos dieran por todos sitios. Todos nosotros hemos sido víctimas de un sistema de redes sociales, de odio, de envidias, de muchas cosas que querían perjudicar nuestro trabajo. Que me tachen de racista me parece absurdo, hay unas tonterías que no caben en la cabeza de nadie”, expresó.

La película ‘Emilia Pérez’ arrancó la temporada de premios como una de las grandes favoritas. La cinta obtuvo 13 nominaciones en los premios Oscar 2025 pero solo se llevó dos estatuillas. La película estuvo marcada por una fuerte polémica entorno a la trama del filme, considerada ofensiva para el público mexicano, y también por una serie de desafortunados comentarios de miembros del elenco y el director.

Tras la polémica por los tuits de Karla Sofía Gascón, la actriz fue apartada de los promocionales de la cinta y no asistió a la mayoría de las premiaciones pero sí a los Oscar donde estaba nominada como ‘Mejor Actriz’.

Sigue leyendo:

Karla Sofía Gascón recibe premio en España entre lágrimas

Karla Sofía Gascón tras ataques por sus tuits: “Contemplé lo impensable”

Karla Sofía Gascón agradece a Madonna por apoyarla tras polémica