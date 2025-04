Dania Méndez y Niurka Marcos tienen una discusión en La Casa de los Famosos All-Stars

La cocina se ha convertido en el campo de batalla de La Casa de los Famosos All-Stars, pues ya son varios los problemas que se generan en este lugar de la mansión ubicada en México. Ahora se trata de una discusión entre Dania Méndez y Niurka Marcos, quienes no han tenido una buena relación recientemente en el programa de telerrealidad.

Luego del polémico miércoles de cine, en donde acusaron a la actriz cubana de no ceder espacio a sus compañeros para que preparen sus alimentos, este viernes ocurrió un nuevo encontronazo. Todo por un comentario que hizo la ex Acapulco Shore cuando vio a la artista.

“Ya tenemos cocina libre”, dijo Dania Méndez, para que de inmediato Niurka le respondiera: “Ay, qué veneno tan estúpido el tuyo, en serio, tan bobita”.

El intercambio no quedó ahí y la mexicana le dijo a la ‘mujer escándalo’, como también es conocida: “Pues tú también estás diciendo que somos unas víboras y que estás cortando lenguas, buenos días, te mordiste la lengua”.

Ante esto, la cubana le respondió: “La cocina la han tenido siempre. No, yo nunca me he mordido la lengua, son ustedes las que todo el tiempo se muerden la lengua. Envidiosas”.

Al final, Dania Méndez le dijo: “Todo el mundo somos víboras aquí, bebé”.

Con esto se demuestra que las diferencias entre ambas han escalado y que probablemente el domingo tengan un duro cara a cara, poco antes de la novena eliminación.

En La Casa de los Famosos All-Stars se han dado varios giros importantes y como muestra está la nominación de este jueves, en la que el cuarto Agua resultó más afectado, pues todos sus integrantes quedaron en la placa.

Ahora, se verá si son favorecidos o no por el público, pues el lunes anunciarán al nuevo eliminado de la competencia. También queda ver qué pasará con el poder de salvación, que se disputa entre Rosa Caiafa y Carlos Chávez, del cuarto Fuego.

