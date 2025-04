Laura Bozzo habla tras LCDLF All-Stars: su regreso y el posible ganador

‘La Casa de los Famosos All-Stars‘ elimina a un participante de la competencia cada lunes, y esta semana le tocó a la peruana Laura Bozzo, quien además ofreció una entrevista a People En Español, un espacio donde abordó diversos temas tras de haber salido de la competencia.

La concursante de la quinta temporada del famoso reality show más reconocido de habla hispana se sinceró sobre cómo está ahora que se encuentra afuera. Además, mencionó lo que significan los comentarios negativos en su contra, ya que siente que forman parte de su carrera y que la están tomando en cuenta con cada paso que da, pues le preocupa cuando nadie la nombra.

“Recién tengo el celular hoy, o sea que estoy todavía media mareada y atontada. Lo que más me ha gustado que ya tengo otra vez mis haters que me critican. Yo amo (eso) porque me asusto cuando no me critican y pienso que no me quieren y que he fracasado. La gente saca conclusiones, no saben lo que es estar allá adentro, no saben lo que está sufriendo uno, la desesperación”, dijo a People En Español.

“Las cosas que uno vive adentro la verdad no es algo que cualquiera pueda resistir. Yo creo que luché mucho para dejar bien a la gente mayor y demostrar que podemos hacer todo lo que queramos, pero había momentos en que esto me jugaba en contra porque la gente se aprovechaba en querer hacerme cariños, servirme y atenderme para después acuchillarme por la espalda”, añadió.

Laura Bozzo aportó una perspectiva muy distinta, ya que permaneció durante dos meses en el reality show, lo que la llevó a mencionar el nombre de las personas que ve cercanas a ganar el premio mayor. Además, explicó que una de ellas podría ser Patricia Navidad, pero desde su percepción suele ser un poco desanimada para la competencia que inició el pasado mes de febrero.

“Yo veo con posibilidades, corrigiendo algunos defectos a Caramelo, Lupillo definitivamente creo que es muy fuerte, tal vez Manelyk y Paty, pero Paty es como todo perfecto, todo bien, o sea nunca quiere enfrentarse con nadie. Adoro a Paty Navidad, pero definitivamente en el juego es aburrida”, mencionó.

Sigue leyendo:

· Laura Bozzo dice que ‘LCDLF All Stars’ no fue un reality para ella

· Laura Bozzo es eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars

· Caramelo le baila a Laura Bozzo en La Casa de los Famosos All-Stars