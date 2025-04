Aleska Génesis reapareció en TikTok y cuenta lo que más le impacto de la cárcel

Aleska Génesis participó este sábado en un live de TikTok y habló de varios temas luego de haber estado presa por segunda ocasión en México. En sus declaraciones contó qué fue lo que más le impactó de lo que vio en esta breve experiencia en su vida.

“Obviamente sí ha sido muy duro, pero lo que no te mata te fortalece. Yo creo que de todo uno tiene que aprender ante las adversidades y aprender a levantarse y hacer las cosas mejor. De cierta manera esto también va a ser un llamado de atención para la justicia, para la ley, porque esto no solo lo vivo yo”, dijo.

La modelo venezolana, luego de esto, indicó: “Una de las cosas que más me impactó fue cuando volví a la cárcel, por segunda vez, otra vez, por el mismo tema. Hay muchas madres que son, yo no sé cuántas son inocentes o culpables, pero muchas de ellas tienen un dolor por no poder hablar con sus hijos o familiares, porque de cierta manera hay una ley que, antes de ser inocente, te meten presa. Al final se le está dando poder al que tiene poder, dinero”.

Esta semana, la exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars celebró que la justicia mexicana le dio una orden de protección contra Francisco Javier Borgio, quien la acusa de robo de relojes de alta gama.

“He avanzado respetando el debido proceso y haciendo valer la verdad y la calidad moral con la que enfrento esta situación. Un juez de control ha otorgado medidas de máxima protección para mí y para mis hermanas, reconociendo que existen elementos que representan un grave riesgo para nosotras”, escribió.

Además de esto, dijo: “Hoy 3 de abril, el Centro de Justicia para las Mujeres, junto con el juez especializado, ratificó las medidas de protección conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Esto incluye un reconocimiento claro: el riesgo que he enfrentado ha sido constante y provocado por la misma persona que me denunció, actuando con la complicidad de empresas e individuos. Ese daño está siendo atendido también en la vía civil, por el deterioro que ha causado a mi salud emocional, a mi imagen y a mi integridad como mujer”.

