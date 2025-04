Hermana de Aleska Génesis reacciona a la orden de protección que les dio la justicia mexicana 

Michell Roxana Castellanos, modelo venezolana y hermana de Aleska Génesis, publicó en su cuenta en Instagram un mensaje para agradecer a la justicia de México por la orden de protección que le dieron ante Francisco Javier Rodríguez Borgio, también conocido como el Zar de los Casinos.

En sus historias de Instagram, afirmó: “Hoy dimos un gran paso. La verdad siempre encuentra su camino. Justicia divina”.

Además de esto, compartió la publicación que hizo su hermana, para agradecer la decisión que las autoridades tomaron para protegerlas. En ese mensaje, Aleska Génesis afirmó: “He avanzado respetando el debido proceso y haciendo valer la verdad y la calidad moral con la que enfrento esta situación. Un juez de control ha otorgado medidas de máxima protección para mí y para mis hermanas, reconociendo que existen elementos que representan un grave riesgo para nosotras”.

La exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars también comentó: “El hecho de estar sujeta a una investigación —que se está llevando conforme a la ley— no justifica que se me exponga a una campaña de violencia, acoso y difamación. Lo que he vivido no solo es injusto, es un reflejo de lo que muchas mujeres enfrentan cuando alzan la voz o simplemente existen con dignidad”.

En la publicación también dijo: “Hoy 3 de abril el Centro de Justicia para las Mujeres, junto con el juez especializado, ratificó las medidas de protección conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Esto incluye un reconocimiento claro: el riesgo que he enfrentado ha sido constante y provocado por la misma persona que me denunció, actuando con la complicidad de empresas e individuos. Ese daño está siendo atendido también en la vía civil, por el deterioro que ha causado a mi salud emocional, a mi imagen y a mi integridad como mujer”.

Las hermanas Castellanos fueron acusadas por Francisco Javier Rodríguez Borgio del robo de relojes de alta gama, una denuncia que han negado de forma constante y aseguran que es una venganza porque Michell Roxana terminó con él.

