Christian Nodal habla de su nueva canción tras las polémicas declaraciones de Cazzu

El cantante mexicano Christian Nodal se encuentra en medio de una nueva controversia tras las recientes declaraciones de su expareja, la cantante argentina Cazzu. El artista evitó responder a las nuevas declaraciones de Cazzu y decidió hablar sobre su nueva canción que se estrenará el próximo 10 de abril.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Nodal anunció el estreno de su canción ‘Amé’ y destacó el sentimiento que lograron transmitir en el video.

“Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento, lo que narra la canción en un video musical. Y este 10 voy a lanzar una canción que lleva por nombre ‘Amé’. Que se le los juro el video es una chulada”, dijo Nodal.

El cantante aseguró que el video musical de la canción lo ha conmovido al punto de que ha llorado varias veces. “Ya me ha hecho llorar, fácil cuatro veces, y solamente lo he visto cuatro veces. Entonces, para que estén bien atentos ahí se los encargo”.

Esto ocurre un día después de que la cantante argentina Cazzu respondiera preguntas públicamente sobre Christian Nodal, quien es el padre de su hija y con quien tuvo una polémica ruptura. Recordemos que Nodal anunció su ruptura con Cazzu en mayo de 2023 y dos semanas después confirmó su relación con su actual esposa, la cantante Ángela Aguilar.

Cazzu ha tratado de no aumentar la polémica por lo que ha tratado de no emitir comentarios sobre la relación del padre de su hija. A pesar de su discreción, Cazzu desmintió públicamente unas declaraciones de Ángela que indicaban que la argentina sabía de su relación con Nodal desde antes de que se hiciera pública.

Ahora la artista ha aclarado algunas especulaciones que han surgido. En un encuentro con un reportero, Cazzu desmintió que tenga problemas legales con Nodal por la custodia de su hija. Además, opinó sobre Ángela Aguilar y sus recientes declaraciones. La ‘La Jefa’ negó que le tuviese “bronca” a la mexicana.

“Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo por ninguno de ellos, de hecho, me encantan, si están felices me encanta”.

La intérprete también fue cuestionada por ‘La otra’, una nueva canción en la que habla sobre la infidelidad. “La música siempre está inspirada en algo, pero finalmente es una fantasía. Yo estoy súper enfocada en mi música, muy feliz. Está todo bien. No, ya te dije, hay que saber de dónde crear”.

