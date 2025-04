Aleida Núñez da detalles de cómo será su luna de miel en Francia

La actriz mexicana Aleida Núñez contó este domingo a la prensa cómo le va en su vida de casada, luego del matrimonio que tuvo con Martín Babilotte a mediados de marzo.

En la entrevista, publicada por reporteros como Edén Dorantes, la también cantante dijo: “Ya llevamos unas semanitas de casados, el tiempo pasa rápido, la realidad es que estamos viviendo el presente, día con día. Con muchísimo trabajo, yo he estado con mi marca de los masajes a domicilio, con teatro, con carnavales, con show, pero afortunadamente disfrutándolo mucho”.

La artista agregó que en los próximos días se irán de luna de miel a una isla francesa. “Va a ser un poco diferente la luna de miel, después se darán cuenta del porqué”.

Aleida Núñez adelantó que pasarán unos días solos y luego se sumarán unos familiares en el espectacular lugar que eligieron, pues asegura que tiene unas playas hermosas.

Una de las periodistas le preguntó si está entre sus planes tener bebés y contestó: “Imagínate, ya ahorita somos cuatro porque mi esposo tiene su hijo, que es más pequeño que el mío, y yo pues con Alexander, así que ahorita somos una familia bastante completa, pero nunca se sabe”.

Luego, comentó que no está cerrada a esa posibilidad, aunque no lo están buscando. “Los niños están felices así, siendo ellos dos los únicos, así que siento que a lo mejos si viniera una o uno más, no sé si cambiaría todo nuestro esquema hasta ahora”.

En este sentido, comentó que se lleva muy bien con el hijo de su pareja y tratan de convivir mucho juntos para poder construir una relación sana.

La exparticipante de La Casa de los Famosos afirmó que guardó desde hace 12 años sus células madres en caso de que su hijo o ella necesitaran para en caso de algún tratamiento.

Aleida Núñez negó que haya congelado sus óvulos, pero explicó que sería capaz de usar cualquier método para quedar embarazada de nuevo, aunque no está entre sus próximos planes.

