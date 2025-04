Laura Bozzo quiere seguir participando en realities shows

La conductora y abogada peruana Laura Bozzo quiere tener otra oportunidad en un reality show luego de ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, el exitoso prohgrama de telerrealidad de Telemundo.

En una entrevista para People En Español, la polémica figura de televisión aseguró que le gustaría participar en otro reality show este año pero en España.

“Yo había dicho que este es mi último reality, pero no; yo espero poder hacer mi último reality en España, no acá”, revela a People en Español.

Laura Bozzo ya participó en un programa de telerrealidad en España. En 2023 se unió a ‘El Gran Hermano’, un programa que tiene un formato similar a ‘La Casa de los Famosos’. La exconductora de ‘Laura en América’ aseguró que le gusta mucho el público español y se siente cómoda trabajando en ese país.

“Yo me adapto mucho al público español, la verdad, y me divierten y me quieren y ojalá que se pueda dar porque este me ha dejado un muy mal sabor de boca”, comentó.

Laura Bozzo se convirtió en la octava eliminada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’. Si bien se mantuvo durante dos meses en la competencia, Bozzo confesó que no se sintió cómoda en este reality show ya que no sentía que encajaba.

“No tuve la suerte de mis dos experiencias anteriores que fueron casas donde yo hice mis amistades, donde discutíamos y peleábamos pero había gente con la que yo me entendía. Aquí estuve muy sola, absolutamente sola y eso me jugó en contra”, dijo.

Laura Bozzo explicó a People cómo se sintió con el resto de los participantes y la dinámica dentro de la casa. “Las cosas que uno vive adentro la verdad no es algo que cualquiera pueda resistir. Yo creo que luché mucho para dejar bien a la gente mayor y demostrar que podemos hacer todo lo que queramos, pero había momentos en que esto me jugaba en contra porque la gente se aprovechaba en querer hacerme cariños, servirme y atenderme para después acuchillarme por la espalda”, añadió.

