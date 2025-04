Adiós al combate entre Camerón Zepeda y Shakur Stevenson

Todo parece indicar que el combate entre el mexicano William ‘Camarón’ Zepeda y el estadounidense Shakur Stevenson no se llevará a cabo para buscar un nuevo objetivo en su carrera profesional e intentar así conquistar un cinturón de campeón.

Estas declaraciones las realizó el entrenador Jay ‘Panda’ Najar durante una entrevista ofrecida para Round Uno TV, donde aseguró que la pelea, que se estaba negociando para el próximo mes de julio, no se podrá realizar debido a una cancelación de las negociaciones tras una llamada del equipo del jeque saudí Turki Al-Alshikh.

“Aquí con la noticia de que se nos interrumpe una vez más la pelea esperada, que hemos esperado por muchísimo tiempo tanto la prensa, los aficionados y nosotros, el equipo del Camarón Zepeda, de que hoy no se da la pelea con Shakur Stevenson”, expresó.

Stevenson le quitó el invicto y el título a Óscar Valdez en abril. Crédito: Steve Marcus | Getty Images

“Una pelea que ya habíamos casi cerrado, ya había un número en la mesa, una propuesta, ya había sede en Nueva York, ya había fecha en julio, ya todo. Ambos habían dicho que sí, tanto Shakur como el equipo del Camarón Zepeda”, agregó el entrenador durante sus declaraciones.

Jaima Picos, representante del Camarón Zepeda, fue quien recibió esta llamada por parte del equipo del jeque saudí para informarle que Shakur ya no estaba interesado en este combate, por lo que ahora tendrán que buscar un nuevo rival para poder llevar al mexicano al cuadrilátero.

“Hoy me tomó la sorpresa que me llamara el señor Jaime Picos para decirme que la gente de Turki Al-Alshikh le llamó para decir que Shakur Stevenson decidió no tomar la pelea con Camarón Zepeda. Aún no sé la razón, son noticias frescas para nosotros”, resaltó el Panda.

“No sé si Shakur vaya a subir de división, no sé qué vaya a pasar, pero les informo que una vez más no se da la pelea y no es por nosotros. Esa pelea estaba firmada, pero hoy recibimos noticias, que por parte de la gente de Turki Al-Alshikh no se da la pelea con Shakur Stevenson”, concluyó en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–William Scull descarta nocaut, pero promete victoria sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez

–“Lo van a noquear”: Abel Sánchez da su pronóstico para el Canelo vs Crawford

–Dinamita Márquez le pide a David Benavídez que no suba al peso crucero