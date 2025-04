Lin-Manuel Miranda inmortaliza su legado: “Hamilton” entra al Registro Nacional de Grabaciones

La Biblioteca del Congreso ha anunciado la inclusión del álbum del elenco original de Broadway de “Hamilton” (2015) en su Registro Nacional de Grabaciones, un prestigioso reconocimiento que celebra la diversidad y riqueza de la música estadounidense. Cada año, la Biblioteca selecciona 25 grabaciones que son “cultural, histórica o estéticamente significativas” y que tienen al menos 10 años de antigüedad. En esta ocasión, “Hamilton” comparte el honor con el sencillo “El Rey” (1973) de Vicente Fernández, así como con obras de Elton John, Mary J. Blige y Amy Winehouse, entre otros.

Esta distinción inmortaliza el revolucionario trabajo de Lin-Manuel Miranda, dramaturgo, compositor y actor de origen puertorriqueño, cuya visión transformó la narrativa histórica estadounidense y abrió nuevos caminos para los artistas latinos en Broadway.

“Hamilton”: Un musical que cambió el juego

Lin-Manuel Miranda (nacido el 16 de enero de 1980 en Nueva York), hijo de padres puertorriqueños, es un compositor, letrista, actor, productor y dramaturgo que ha revolucionado el teatro musical. Antes de alcanzar la fama mundial con “Hamilton”, Miranda ya había dejado su huella con “In the Heights” (2008), un musical ambientado en el barrio de Washington Heights en Nueva York, que ganó cuatro premios Tony y un Grammy por su banda sonora.

Con “Hamilton”, Miranda fusionó hip-hop, R&B y música tradicional de Broadway para narrar la historia de Alexander Hamilton, un inmigrante que se convirtió en uno de los padres fundadores de Estados Unidos. El musical ha resonado profundamente con audiencias de todas las edades y orígenes, generando un diálogo sobre la identidad, la inmigración y la historia del país.

La marquesina de Hamilton en el Teatro Richard Rodgers, el sábado 9 de julio de 2016, en Nueva York. Crédito: Evan Agostini | AP

Al reflexionar sobre la inclusión de “Hamilton” en el Registro Nacional de Grabaciones, Miranda compartió con la Biblioteca del Congreso:

“Recuerdo sentir un enorme peso quitado de mis hombros cuando ‘Hamilton’ finalmente se estrenó en el Public Theatre fuera de Broadway en 2015… Sabía que estaba sacando lo mejor de mí, que contar la historia de Hamilton me estaba obligando a profundizar personalmente y a ampliar mi alcance musical más que cualquier otro proyecto en el que hubiera trabajado”.

“Creo que el Registro Nacional de Grabaciones es una versión artística de la conversación de una nación consigo misma. Cada obra de arte que se hace se considera atemporal por la Biblioteca del Congreso y también un producto de su tiempo… Me siento increíblemente honrado de que ‘Hamilton’ sea un punto en esa línea de tiempo.”

Lin-Manuel también añadió: “Las grabaciones que son parte de este elenco son una conversación sobre esta nación y cada momento es un momento de nuestra historia, y ser parte de esta historia es muy especial”.

El musical ha sido aclamado por la crítica y ha recibido numerosos premios, incluyendo un Pulitzer de Drama (2016), cinco Grammy, tres Tony, dos Olivier y los Kennedy Center Honors (2018).

Lin-Manuel Miranda y el elenco de Hamilton se presentan en los premios Tony en el Teatro Beacon, el domingo 12 de junio de 2016, en Nueva York. Crédito: AP

Contexto del Registro Nacional de Grabaciones

Tal como sucede con otras 24 grabaciones seleccionadas en 2025 —desde Elton John hasta Minecraft—, “Hamilton” se une a un catálogo que abarca más de un siglo de historia sonora, con títulos tan antiguos como la canción hawaiana “Aloha ‘Oe” (1913) y tan modernos como el chime de Windows 95.

También es importante señalar que en esta lista se incluye “El Rey”, en su versión interpretada por Vicente Fernández. El clásico de la canción ranchera compuesta por el gran José Alfredo Jiménez.

Además, la generación 2025 de nuevas incorporaciones al Registro Nacional de Grabaciones celebra una amplia gama de sonidos emblemáticos. Entre los seleccionados se encuentran el álbum debut homónimo de Tracy Chapman, el inolvidable tema de Celine Dion de 1997 “My Heart Will Go On” —popularizado por la película “Titanic”—, el entrañable clásico “Happy Trails” de Roy Rogers y Dale Evans, y “Bitches Brew”, la influyente obra de jazz fusión de Miles Davis.

También figuran el éxito country-soul “Kiss an Angel Good Mornin’” de Charley Pride, el tema bilingüe de Freddy Fender “Before the Next Teardrop Falls” y el himno psicodélico “Fly Like an Eagle” de Steve Miller Band.

“Estas grabaciones reflejan la riqueza de la historia y la cultura de Estados Unidos. El Registro Nacional de Grabaciones es como una lista de reproducción viva de nuestra nación”, comentó Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso. “Desde canciones icónicas de múltiples géneros hasta grabaciones de campo, relatos deportivos y sonidos cotidianos capturados con tecnología, estos archivos son verdaderos tesoros que merecen ser preservados”.

Este año, el público contribuyó con más de 2,600 nominaciones para nuevas incorporaciones. El álbum debut de Chicago, “Chicago Transit Authority” lideró la lista de las propuestas más populares. Entre las 10 nominaciones más votadas también destacaron “Happy Trails”, “Goodbye Yellow Brick Road” de Elton John, y “My Life” de Mary J. Blige.

Con estas nuevas incorporaciones, el Registro Nacional de Grabaciones alcanza los 675 títulos, una pequeña muestra del inmenso acervo sonoro de la Biblioteca del Congreso, que ya supera los 4 millones de grabaciones.

Lista completa de las grabaciones seleccionadas para el Registro Nacional de Grabaciones en 2025:

“Aloha ‘Oe” – Hawaiian Quintette (1913) (single)

“Sweet Georgia Brown” – Brother Bones & His Shadows (1949) (single)

“Happy Trails” – Roy Rogers and Dale Evans (1952) (single)

Radio Broadcast of Game 7 of the 1960 World Series – Chuck Thompson (1960)

Harry Urata Field Recordings (1960-1980)

“Hello Dummy!”– Don Rickles (1968) (album)

“Chicago Transit Authority” – Chicago (1969) (album)

“Bitches Brew” – Miles Davis (1970) (album)

“Kiss An Angel Good Mornin’” – Charley Pride (1971) (single)

“I Am Woman” – Helen Reddy (1972) (single)

“El Rey” – Vicente Fernandez (1973) (single)

“Goodbye Yellow Brick Road” – Elton John (1973) (album)

“Before the Next Teardrop Falls” – Freddy Fender (1975) (single)

“I’ve Got the Music in Me” – Thelma Houston & Pressure Cooker (1975) (album)

“The Kӧln Concert” – Keith Jarrett (1975) (album)

“Fly Like an Eagle” – Steve Miller Band (1976) (album)

Nimrod Workman Collection (1973-1994)

“Tracy Chapman” – Tracy Chapman (1988) (album)

“My Life” – Mary J. Blige (1994) (album)

Microsoft Windows Reboot Chime – Brian Eno (1995)

“My Heart Will Go On” – Celine Dion (1997) (single)

“Our American Journey” – Chanticleer (2002) (album)

“Back to Black” – Amy Winehouse (2006) (album)

“Minecraft: Volume Alpha” – Daniel Rosenfeld (2011) (album)

“Hamilton” – Original Broadway Cast Album (2015) (album)

