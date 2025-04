Tras carta de la Junta al gobierno de Puerto Rico, jubilados aseguran que no hay que aumentar la tarifa eléctrica para el pago de pensiones

Nueva York – La Junta de Control Fiscal (FOMBPR) ordenó que el gobierno de Puerto Rico actúe para establecer un aumento en la tarifa de electricidad para poder cumplir a largo plazo con el pago de pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación que aun no reestructura su deuda.

“El propuesto préstamo de $25 millones del Estado Libre Asociado servirá como una solución temporal para permitir los pagos a los jubilados de la AEE y a beneficiarios solo por el mes de abril de 2025. En la ausencia de financiamiento adicional para el año fiscal 2025, es imperativo que la AEE tome acción decisiva hoy para cobrar y recolectar una tarifa de electricidad que sea suficiente para cumplir con las obligaciones de pensiones a largo plazo, sino de manera permanente”, lee la carta firma por el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica.

“Como ustedes saben, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ha solicitado a la AEE y a sus operadores buscar alivio en la forma de una petición de tarifa de emergencia, y también ha pedido que, como parte de la revisión pendiente de tarifa, que la AEE provea los ingresos requeridos para el financiamiento mensual de pensiones por tres años del período de revisión de tarifas que abarca del año fiscal 2026 al año fiscal 2028, cuya cantidad es actualmente estimada en, aproximadamente, $25 millones al mes”, agrega la misiva que fue enviada a la gobernadora Jenniffer González y a los presidentes de Cámara y Senado, Johnny Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente.

El texto fue referido a las autoridades en la isla en el marco de la evaluación que hace el organismo para certificar un segundo presupuesto revisado para el año fiscal 2025 para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En ese sentido, la misiva indica que el gobierno de Puerto Rico tiene hasta mañana, 11 de abril, para proveer los documentos a la Junta que incluyan el análisis de la AEE sobre la viabilidad de un aumento y el asunto de las pensiones.

“Por lo tanto, conforme a la Sección 104 (c) de PROMESA, la Junta solicita que la gobernadora someta la propuesta de la segunda versión revisada del presupuesto de la AEE para el año fiscal 2025 que incluyainformación de apoyo para la financiación de las pensiones para el resto del año fiscal 2025”, añade el documento.

La Junta es el ente federal creado bajo la Ley PROMESA (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico), aprobada en el Congreso de Estados Unidos en el 2016, para administrar las finanzas de Puerto Rico, salir de la deuda pública y lograr que el territorio reingrese al mercado de bonos. Al momento, la Junta trabaja en un plan de ajuste de deuda enmendado para la AEE, bajo el que no se han descartado aumentos en la factura eléctrica.

La semana pasada, la gobernadora, tras una reunión con Mujica, dijo que, en tanto se identificaban las alternativas para resolver permanentemente el asunto de las pensiones, reprogramarían uno fondos de una partida de presupuesto vigente para cumplir con la obligación.

En específico, el Gobierno le solicitó a la Junta la transferencia de entre $23 a $25 millones de distintas cuentas del Departamento de Hacienda a la AEE.

Previo a estas declaraciones, el NEPR había señalado que se requeriría un aumento en la tarifa para cumplir con los jubilados de la AEE.

Ayer, luego de que la carta de la Junta transcendiera públicamente, González insistió en que un aumento en la tarifa no es su primera alternativa.

“Tengo que ser muy responsable con esas alternativas, porque quiero cumplir con los pensionados, pero también quiero proteger la salud fiscal del Gobierno. Después de salir de aquí, pediremos una reunión esta misma semana para buscar alternativas, y no me voy a cerrar a que esa sea la única. Esa no es mi primera alternativa”, declaró a medios González desde un evento en Manatí donde acudió para anunciar un programa de banda ancha.

“Yo tengo que buscar otras alternativas. O sea, el que se piense que sea un aumento en la tarifa de luz… ¿y qué pasa cuando suba el costo posible? ¿Cómo la gente, la gente a duras penas tiene para pagar su hipoteca, las medicinas, los alimentos, la luz, el agua…? Es bien duro. Así que uno tiene que ponerse en los zapatos de la gente. Y el gobierno de Puerto Rico tiene que velar por ese bolsillo”, añadió.

En esa dirección, dijo que primero se reuniría con representantes de los jubilados para recabar su sentir.

“Voy a reunirme primero con ellos y después con la Junta. En este momento yo quiero reunirme con ellos para ver cuáles son las alternativas que ellos han estado presentando. Todo lo que sea no aumentar el pago de la factura va a tener visibilidad sobre lo que queramos hacer. Así que yo no descarto esa opción, pero quiero poder reunirme con el equipo fiscal financiero en AAFAF, en Hacienda, en OGP, que puedan ayudarnos a establecer cuáles deben ser esas prioridades. Porque tenemos que cumplir también con los servicios programáticos del gobierno de Puerto Rico. No es que vamos a desvestir un santo para vestir otro”, anticipó.

En una conferencia ayer en el exterior del edificio de la Junta en Hato Rey, Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE (AJAEE), dijo que la posición de la Junta responde a la presión que llevan ejerciendo desde hace meses en defensa de sus pensiones.

“Es parte de las gestiones que hemos venido realizando, además de los piquetes, las manifestaciones, y todas las gestiones que corresponden llevar a cabo para asegurar las pensiones presentes y futuras, y continuar la lucha contra la privatización”, afirmó.

El activista añadió que el tiempo les ha dado la razón y que la privatización en la AEE, en referencia a la llegada de LUMA Energy y Genera PR a administrar los activos de transmisión y generación, ha resultado en un “profundo fracaso“.

“No hay que aumentar las tarifas, para pagar las pensiones nuestras, porque el dinero correspondiente al pago de estas pensiones que, al momento, no hay, ya los abonados lo pagaron en la tarifa; lo que pasa es que lo mal utilizaron; se lo dieron a LUMA (Energy); se lo dieron a Genera PR, y a cuántas personas más, ya sabremos. Pero, lo importante es que continuamos en esta jornada, continuamos en esta lucha, porque no tenemos otra opción. No es opción darse por vencido, no lo es, porque no estamos acostumbrados a eso”, argumentó.

La Asociación y sus jubilados decidieron trasladar la movilización que realizan cada miércoles en reclamo a que se cumpla con el pago de pensiones hasta el espacio en el que ubica las oficinas de la Junta.

La semana pasada, la protesta fue en el exterior de La Fortaleza, residencia oficial de la gobernadora, cuando se estaba llevando a cabo la reunión con Mujica.

