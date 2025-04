Alejandro Sanz viaja a República Dominicana para despedir a amigos que murieron en la discoteca Jet Set

El cantante español Alejandro Sanz viajó a Santo Domingo, República Dominicana, para despedir a sus amigos que fallecieron en la tragedia de la discoteca Jet Set, en la cual murieron 221 personas.

Alejandro Sanz reveló que sus compadres Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez perdieron la vida en la discoteca Jet Set cuando el techo del recinto se desplomó. El intérprete de ‘Corazón partío’ publicó en su cuenta en la red social X que viajó a Santo Domingo para asistir a las honras fúnebres de sus amigos.

“Hoy fue un día muy duro. Estuve en Santo Domingo para despedir a mis compadres Eduardo y Joahanna, y a dos amigos más, Alexandra y Eduardo”, informó Alejandro Sanz en su cuenta de X.

Sanz tuvo la oportunidad de acompañar a la familia de sus compadres y dos amigos más en este duro momento. Asimismo pudo ver por sí mismo el dolor que embarga al pueblo dominicano tras la tragedia que cobró la vida de cientos de personas. El cantante mencionó a su colega, el merenguero Rubby Pérez, quien falleció luego de que el techo de la discoteca se desplomara mientras ofrecía un concierto.

“El dolor de todo un país, porque no me quiero olvidar del gran Rubby Pérez y su familia y no me quiero olvidar de cada una de las personas que perdieron su vida la noche del lunes. Tantas familias rotas, tanto dolor”, agregó Sanz.

Alejandro Sanz se solidarizó con los familiares de las víctimas del accidente. “Le mando todo mi amor y comparto su dolor, si eso hace que el suyo sea un poco menos”.

“Me pongo en pie para aplaudir cada una de las vidas que nos regalaron su presencia hasta ese fatídico día”, dijo Alejandro Sanz.

En su cuenta de Instagram, Alejandro Sanz se mostró consternado por el fallecimiento de sus compadres en el desplome de Jet Set. “En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre Eduardo, comadre Johanna… Solo nombrarlos duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejan un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes”.

Durante la madrugada del martes 8 de abril el cantante Rubby Pérez ofrecía un concierto en la discoteca Jet Set de República Dominicana. De repente el techo colapsó sobre más de 300 personas que se encontraban dentro del recinto. Durante las horas siguientes después del desplome los cuerpos de rescate hicieron labores de búsqueda. Sin embargo, con el paso de las horas aumentaba la cifra de fallecidos hasta que se totalizó en 221 muertos sin la posibilidad de hallar a más sobrevivientes.

