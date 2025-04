Llevan al cine la historia de Milton Hershey, el hombre del imperio del chocolate

Millones de personas en todo el mundo reconocen al instante la distintiva barra de Hershey’s envuelta, pero pocos conocen la extraordinaria historia humana que hay detrás.

HERSHEY, la película del pionero del chocolate Milton Hershey y su esposa Catherine, “Kitty”, comenzará oficialmente su producción en mayo de 2025.

Se trata de una película imperdible tanto para los amantes del chocolate como para los aficionados, que revela cómo un hombre que fracasó en los negocios varias veces antes de crear un icónico imperio del chocolate decidió canalizar su éxito en un legado de educación y comunidad que sigue transformando vidas hoy en día.

Una producción de Dandelion Media en colaboración con Hershey Entities y en asociación con Aloe Entertainment, Peachtree Group y RCM3 con UTA Independent Film Group representará los derechos mundiales. La película HERSHEY se estrenará en 2026, coincidiendo con el 250º aniversario de la fundación de Estados Unidos.

Dirigida por Mark Waters ( Mean Girls, Spiderwick Chronicles, Mr. Popper’s Penguins ), Finn Wittrock (The Big Short, Don’t Move, American Horror Story) y Alexandra Daddario (The White Lotus, True Detective, San Andreas) interpretarán a Milton y Catherine Hershey; un dúo elegido por su atractivo intergeneracional.

HERSHEY explora los orígenes del icónico imperio del chocolate y los ingredientes que han alcanzado un significado cultural duradero.

“Contra todo pronóstico, Milton alcanzó un gran éxito, pero a diferencia de muchos otros hombres adinerados de su época, compartió su éxito con la clase trabajadora y la comunidad que lo rodeaba“, dijo Mark Waters. “El núcleo de HERSHEY , la película, será la especial historia de amor entre Milton y Catherine Hershey, quien inspiró su mayor legado: la creación de la Escuela Milton Hershey. Me entusiasma contar con Finn Wittrock y Alexandra Daddario para interpretar a estos dos visionarios, que creyeron en dejar un mundo mejor del que encontraron: la clase de historia maravillosa y real que el público anhela ahora mismo”.

Más que una barra de chocolate: El hombre detrás del ícono

Durante más de un siglo, la barra de chocolate Hershey’s ha sido parte integral de la cultura estadounidense, presente en loncheras, s’mores junto a fogatas e innumerables celebraciones navideñas. Sin embargo, la visión, la resiliencia y la profunda humanidad de su creador siguen siendo en gran medida desconocidas para el público. Esta película cierra esa brecha, revelando cómo la mayor innovación de Milton no fue solo crear chocolate para las masas, sino su revolucionario modelo de negocio como fuerza para el bien social, un concepto décadas adelantado a su tiempo, que incluye la fundación de la Escuela Milton Hershey.

Desde el inicio del proyecto, los cineastas tuvieron acceso sin precedentes a los archivos de la compañía y a la experiencia de los historiadores de Hershey.

“La historia de Milton Hershey ejemplifica el sueño americano”, afirmó Michele Buck , presidenta y directora ejecutiva de The Hershey Company. “Esta película revelará cómo Milton y Kitty construyeron algo mucho más grande que una empresa de chocolate. Su legado va más allá de los dulces y abarca la educación, la comunidad y las oportunidades para miles de personas. Nos enorgullece apoyar una película que comparte la historia completa de Hershey: una historia de resiliencia, visión e impacto que sigue inspirando hoy”.

“El mayor logro de Milton y Catherine Hershey no fue el chocolate, sino crear un hogar y una escuela para generaciones de niños necesitados”, dijo Pete Gurt, presidente de la Escuela Milton Hershey. “Como exalumno de la Escuela Milton Hershey, he visto de primera mano cómo su visión transforma vidas. Esta película captura la historia que inspiró una generosidad extraordinaria y un legado que perdura hoy en día a través de cada estudiante y graduado de nuestra escuela. Es un recordatorio de que el verdadero éxito no se mide por lo que ganas, sino por lo que das“.

