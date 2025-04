Aleska Génesis viaja a México para sus compromisos con La Casa de los Famosos All-Stars

Luego de que fuera detenida por las autoridades de México y posteriormente dejada en libertad, Aleska Génesis podría retomar sus compromisos con La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de la cadena Telemundo.

La modelo venezolana regresó a México luego de haber viajado a la ciudad de Miami porque quedó en libertad plena gracias a que Francisco Javier Rodríguez Borgio retiró la demanda en su contra.

“De ser cierto o no que me perdonó de corazón, yo igual tengo mi protección que la pedí ante la fiscalía. Igual me cuido. No importa si lo hizo o no de corazón, lo importante es que gracias a eso puedo estar en libertad. Yo sí pretendo dejar todo eso atrás y dejarlo como un capítulo que me ayudó mucho a aprender, a valorar. En todo este tiempo tuve que valorar y reforzar mucho más mi fe. Yo sí lo perdono”, comentó.

La artista explicó que se sintió como una presa fácil, debido a que suexcuñado intentó vengarse luego de que terminó con su hermana Michell Roxana.

Chiky Bombom, después de esto, afirmó que Aleska Génesis viajó a México para seguir con sus compromisos profesionales. “El show debe de continuar. Ella duró muchísimo tiempo resolviendo este problema, y Telemundo le va a pagar su dinerito porque es por Telemundo que ella está en México”, añadió.

La venezolana no pudo cumplir con varios compromisos de La Casa de los Famosos All-Stars debido a que poco después de su eliminación las autoridades la detuvieron.

Esta situación fue de gran impacto para ella, pues luego de varios meses encerrada en la mansión ubicada en México, tuvo que enfrentarse a un nuevo proceso judicial en su contra debido a que la acusaron a sus hermanas y a ella de robo de relojes de alta gama.

Sigue leyendo:

· Aleska Génesis recibe el perdón de Francisco Javier Rodríguez Borgio

· Aleska Génesis luego de que cerraran su caso: ‘Después de la tormenta, llega la libertad’

· Aleska Génesis reapareció en TikTok y cuenta lo que más le impacto de la cárcel