Chicharito Hernández apunta a jugar el Mundial 2026 con México

Actualmente el máximo goleador de la selección de México es Javier “Chicharito” Hernández. Quien con 52 tantos con la casaca del “Tri” supera a Jared Borgetti, Raúl Jiménez y Cuauhtémoc Blanco como los máximos artilleros de la selección azteca.

Aunque ostenta este título del máximo goleador de México Chicharito tiene seis años sin vestir la camiseta de su selección. La última vez que estuvo convocado con México fue para los amistosos ante Estados Unidos y México por fecha FIFA en septiembre de 2019.

Sin embargo, y apesar de esta larga ausencia, Hernández apunta actualmente a volver a ser convocado con México y en especial jugar la Copa del Mundo 2026 con la selección. La cual además se disputará en suelo mexicano.

“Sí, claro que es un sueño jugar el Mundial en México, como quedar campeón en cada torneo que juegue. Siempre le voy a tirar a lo más alto, a mí no me da miedo”, comentó Chicharito en una entrevista para el diario Récord.

Chicharito Hernández quiere jugar el Mundial 2026. Crédito: Cristian Hernandez | Imago7

Sin embargo la actualidad de Chicharito no es la mejor como para ser tomado en cuenta por el entrenador Javier Aguirre. Pues el delantero de Chivas apenas lleva dos goles en los últimos 22 partidos con el equipo de Guadalajara.

Esto lo sabe el propio Hernández quien asegura que dará lo mejor de sí para volver a un alto nivel y ser tomado en cuenta por el seleccionador para el Mundial de 2026.

“Por eso pude jugar en los clubes que he jugado y lograr lo que he logrado, porque nunca he tenido miedo a aspirar a lo más alto y a ponerme a trabajar para lograrlo”, acotó Chicharito sobre su actualidad.

La competencia de Chicharito para ganarse un puesto

El posible llamado de Chicharito a la selección de México a sus 36 años no depende solo de él. Pues actualmente hay una fuerte competencia de jugadores para los puestos de delantero en el equipo azteca, una competencia que el ex ariete del Manchester United y Real Madrid deberá afrontar.

Nombres como Raúl Jiménez, de buen presente en el Fullham inglés, o Santiago Giménez recién fichado por el Milan, son los jugadores de mayor peso en esta posición. Además hay otros prevenidos en tomar ese lugar como Henry Martín del Club América, Guillermo Martínez del Club Pumas y Ángel Sepúlveda de Cruz Azu, quien lse espera sea convocado para la Copa Oro.

Esto deja una dura competencia para Chicharito. Quien deberá demostrar este próximo año con Chivas que aun tiene goles y talento para representar a México en el próximo Mundial de 2026.

