“Es impresionante lo que demuestra”: Lionel Messi se rinde de halagos ante Lamine Yamal

El delantero argentino y principal estrella del Inter Miami, Lionel Messi, llenó de elogios el enorme trabajo que ha venido realizando la joven promesa del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien con apenas 17 años se ha consagrado como una de las máximas figuras de España y toda Europa.

Estas declaraciones las realizó el astro argentino durante una entrevista ofrecida para el programa Simplemente Fútbol, donde resaltó que se emociona cada vez que ve jugar al joven Yamal y que ofrece una magia única en el terreno de juego que le ha permitido brillar en cada uno de los duelos en los que participa.

“Es impresionante lo que demuestra, lo que está haciendo, lo que hizo. Ya fue campeón de Europa con España, Solo tiene 17 años, está en pleno proceso de crecimiento”, expresó La Pulga en sus declaraciones.

“Y seguirá creciendo aún más como jugador y aportando cosas a su juego, como inicié yo, por derecha, luego, termina jugando en otra posición, al igual que yo. No hay duda que tiene cualidades increíbles y ya es uno de los mejores jugadores del mundo”, agregó el delantero albiceleste al recordar los inicios de su carrera.

Messi, de 37 años, se encuentra ya enn sus últimos años como jugador profesional y se perfila como un firme candidato para participar en el Mundial de la FIFA de 2026 que se llevara a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá; esto teniendo la firme tarea de defender el título de campeón que consiguieron en Qatar 2022.

“El año pasado, arranqué la pretemporada y tuve algunas lesiones. Este año, hice una buena pretemporada, arranqué bien y me siento bien. Pero es una temporada larga, porque no termina hasta diciembre y está el Mundial de Clubes. Pienso y veo, pero no me quiero poner metas. Voy, día a día, y veo cómo me siento físicamente y ser sincero conmigo mismo”, concluyó el argentino.

