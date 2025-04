Matan a hombre dentro de un edificio residencial en Nueva York

Un hombre de 40 años fue apuñalado mortalmente en el cuello anoche dentro de un edificio de vivienda pública (NYCHA) del Upper West Side de Manhattan.

La víctima aún no identificada fue atacada dentro del edificio ubicado en la calle W. 104th cerca de la avenida Columbus, dentro del complejo de viviendas “Douglass II” alrededor de las 11:55 p.m. del viernes.

El hombre sufrió múltiples puñaladas en el cuello y fue trasladado de urgencia al Hospital Mount Sinai Morningside, pero no pudo ser salvado. Su nombre no fue revelado de inmediato, ya que la policía buscaba a sus familiares.

No está claro si la víctima vivía allí ni el lugar exacto donde fue atacado. Se encontró un rastro de sangre dentro del hueco de la escalera de un edificio y se vio a la policía vigilando un ascensor, relató Daily News. El atacante huyó y no ha sido arrestado. El motivo del crimen no ha sido revelado.

Hoy la policía estaba rastreando la zona en busca de imágenes de vigilancia que pudieran ayudar a identificar al apuñalador. No se han identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, esta semana un padre de 3 niños murió baleado el jueves en el vestíbulo de un edificio que visitaba en Harlem, Alto Manhattan (NYC) tras un enfrentamiento con dos hombres.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino había perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de ese diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y zonas turísticas.