Guaynaa revela detalles del estado de salud de Lele Pons

El cantante puertorriqueño Guaynaa habló sobre el estado de salud de su esposa, la venezolana Lele Pons, quien sufrió una caída durante la revelación de sexo de la niña que están esperando.

Durante la conversación con Carlos Adyan, el boricua comentó: “Está súper bien, a mí lo que más me duele en el corazón y me tiene ensimismado es que no les dio la entrevista a ustedes, porque yo los defiendo”.

Luego de esto, comentó: “Para empezar, se supone que ella no estuviera en ese lugar, el plan es que ella estuviera fuera de la caja con DJ Khaled, pero tanta emoción por saber el sexo del bebé, que se nos pasó. Pero dentro de todo lo que cabe de la caída, ella está súper bien, ya se revisó, la bebé también”.

Guaynaa comentó que esta situación sí les ha afectado mentalmente por todas las críticas que han recibido en las redes sociales, pues hay quienes consideran que no tomaron las precauciones necesarias para que Lele Pons no cayera de esta manera.

“El amor es lo que somos nosotros como seres humanos y aquí estamos. Al final del día todos los que comentan hate, dejan ese odio y siguen con su vida normal, al final del día uno también tiene que seguir con su vida”, destacó.

Carlos Adyan le preguntó por qué cree que es lo más difícil de prepararse para ser padre y bromeó con que está alistando su cuenta bancaria.

La revelación de sexo de Lele Pons fue bastante mediática, pues al momento en el que salió el líquido rosado, se resbaló y cayó.

Muchos de los asistentes se preocuparon, al igual que en las redes sociales, pues pensaron que a la famosa o a su bebé le pudo haber pasado algo, pero afortunadamente no hubo nada grave luego de la caída.

A la intérprete de ‘Se te nota’ sí le ha afectado poderosamente la cantidad de mensajes en los que la critican porque aseguran que fue una situación que se pudo haber evitado.

Sigue leyendo:

· Shakira y Lele Pons paralizan las redes con un video juntas

· Lele Pons se siente orgullosa por dejar un mal hábito después de 25 años y sube algunas fotos

· Exnovia de Guaynaa asegura que el cantante se acercó a Lele Pons por conveniencia