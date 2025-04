Murió a los 18 años tras accidente en un entrenamiento la esquiadora francesa Margot Simond

Un mes después de haberse proclamado como campeona en Francia de la división junior de esquí, murió la joven promesa de 18 años, Margot Simond. La esquiadora perdió la vida durante un entrenamiento Val d’Isere.

La noticia de su fallecimiento la confirmó a través de sus redes sociales, la Federación Francesa de Esquí. En un comunicado lamentaron el hecho sin dar mayores explicaciones.

“El movimiento deportivo de esquí se enteró de la trágica muerte de Margot Simond, una joven y prometedora competidora (Comité de Esquí de Saboya – Club Deportivo Les Saisies), ocurrida el 24 de abril de 2025 en Val d’Isère“, indicaron.

“La Federación Francesa de Esquí, el Comité de Esquí de Saboya, el Club Deportivo Saisies y toda la comunidad del esquí están profundamente afectados y entristecidos por el fallecimiento de Margot. Desean expresar sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos y asegurarles su pleno apoyo en estos momentos especialmente difíciles”, concluyeron.

Le mouvement sportif du ski a appris le décès tragique de Margot Simond, jeune compétitrice en plein devenir (Comité de ski de Savoie – club des sports des Saisies) survenu le 24 avril 2025 à Val d'Isère.



— FFS – Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) April 24, 2025

El hecho ocurrió el pasado jueves. Simond se encontraba entrenado en la comunidad de Val d’Isere, en Francia. Justo en ese lugar se disputaría el fin de semana la Red Bull Alpine Park.

No obstante, el torneo no pudo llevarse a cabo debido a la caída que sufrió la esquiadora. El fuerte golpe le ocasionó la muerte casi de inmediato. Los equipos médicos la atendieron en el lugar e intentaron reanimarla, pero no hubo éxito.

La competencia fue cancelada en respeto al sensible fallecimiento de Simond. Así lo confirmó la organización en un comunicado en el que no especifican si habrá reprogramación en el calendario.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los padres de Margot, sus amigos y familiares”, escribió la organización en los comentarios de la publicación donde informaban sobre la cancelación de dicho evento. Los demás comentarios fueron en el mismo tenor”, precisaron.

Margot Simond nació el 5 de abril de 2007. Era considera una promesa en su disciplina, ya que desde niña mostró talento para el esquí. Se entrenó en el Club Les Saisies y formó parte del Comité de Esquí de Saboya.

Según el Comité Olímpico de Francia, representó a su país durante el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE de Bakuriani) 2025, en Georgia, el pasado mes de febrero”. En marzo de 2025, logró el título de campeona de Francia en la categoría U18 en eslalon.



